SEMPRE PIÙ “ABBRACCIATI” ALLA CINA – Gianluigi Paragone #Byoblu24

Con la consegna delle proprie dimissioni al Presidente della Repubblica, Giuseppe Conte ha ufficialmente aperto la crisi di governo. Byoblu ha incontrato il senatore di Italexit Gianluigi Paragone per ascoltare le sue opinioni sugli scenari che si aprono da questo momento: “Se Mattarella dovesse affidargli un mandato esplorativo, Conte potrebbe avere qualche carta da giocarsi per far nascere un suo terzo governo. Però io penso che Conte abbia stressato i palazzi oltre misura e dunque lui e il suo staff (Casalino) possono essere considerati come una parte del problema. Se Mattarella volesse invece occuparsi in prima persona delle consultazioni, la partita sarebbe 1-X-2, nel senso che tutte le opzioni sono aperte: tra cui quella di Stefano Patuanelli alla Presidenza del Consiglio”.

Il timore è che da questa crisi emerga un esecutivo che manifesti una “sensibilità” ancora più spiccata ai desiderata dell’Unione Europea, cioè che sia disposto a incardinare le riforme volute da Bruxelles in vista dei fondi del Recovery Fund e che conduca il nostro Paese tra le braccia della Cina.

“Io credo che questo gruppo di potere sta portando sempre di più l’Italia ad un pericoloso sodalizio con la Cina, non possiamo nasconderci che la Nuova Via della Seta sia una realtà che è stata portata a termine con delle enormi forzature e che Huaweii sia un serio problema per la sicurezza nazionale. Inoltre, finire nell’orbita cinese significherà andare sempre di più nella direzione di una compressione dei diritti fondamentali”.

Paragone si abbandona infine ad una impietosa analisi sul Movimento 5 Stelle, che anche nella gestione di questa crisi sembra aver tradito i valori e le promesse che lo avevano condotto a diventare il primo partito italiano: “Sono passati da Gianroberto Casaleggio a Tabacci, dalla Taverna a Maria Rosaria Rossi. È persino umiliante doversi ancora occupare del Movimento 5 Stelle”.

Claudio Messora