russia,-blitz-della-polizia-in-casa-di-navalnyj

MOSCA – Blitz della polizia russa nell’abitazione dell’oppositore di Putin Aleksej Navalnyj. Nell’abitazione vive anche Yulia Navalnayja, la moglie, che nei giorni scorsi era stata arrestata durante la manifestazione a sostegno dell’oppositore russo ed era stata rilasciata poco dopo.

Gli agenti hanno sfondato la porta e sono entrati negli uffici della Fondazione anti corruzione – ha detto l’avvocata Lioubov Sobol, vice di Navalnyj – e in un’altra abitazione di proprietà dell’oppositore, dove vive il fratello Oleg.

La polizia ha citato, come ragione delle perquisizioni, l’apertura di una inchiesta penale per violazione delle norme anti-Covid, ha scritto su Twitter Ivan Zhdanov, che lavora per la fondazione. Perquisito anche l’appartamento del padre del coordinatore generale degli uffici di Mosca del gruppo, Oleg Stepanov, e altri esponenti dell’opposizione: Igor Efremov, Yulia Galyamina e Nikolai Kasyan.

Sempre oggi, le autorità russe hanno annunciato che sanzioneranno i principali social network per aver incitato i minori a manifestare a favore di Navalnyj. “Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, VKontakte, Odnoklassniki, così come (…) YouTube, saranno multati per aver invitato i minori a partecipare a raduni non autorizzati” ha detto in un comunicato il garante russo delle telecomunicazioni Roskomnadzor.