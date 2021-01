rc-auto,-cresce-la-soddisfazione-dei-clienti-e-la-quota-di-mercato-delle-compagnie-assicurative-dirette.

Spread the love

Segugio.it, leader nella comparazione assicurativa in Italia, ha svolto un’analisi volta a valutare l’apprezzamento da parte dei consumatori Italiani dell’offerta RC Auto via internet.

Come evidenziato dalla Tabella 1, fra il 2016 e il 2019 il numero di reclami ha continuato a calare progressivamente. Si è passati da più di 18mila reclami nel 2016 a meno di 11mila nel 2019, a testimonianza del livello di soddisfazione crescente da parte dei consumatori verso il servizio svolto dalle Compagnie dirette.

Tabella 1 – Andamento reclami RCA Compagnie dirette 2016 2017 2018 2019 Totale Reclami RCA 18.396 14.924 12.195 10.889 Variazione anno su anno -18,87% -18,29% -10,71% Fonte: Ivass

È importante notare che la diminuzione dei reclami è avvenuta in un arco temporale in cui le Compagnie dirette hanno accresciuto la propria quota di mercato e base clienti. Come si può infatti notare dalla Tabella 2:

Tra il 2016 e il 2019, la raccolta premi RC delle Compagnie dirette è aumentata costantemente , raggiungendo quota 1,8 miliardi di euro nel 2019 (circa 300 milioni in più rispetto al 2016);

costantemente (circa 300 milioni in più rispetto al 2016); Nello stesso periodo, il mercato dell’RC Auto ha subito una contrazione per la diminuzione dei prezzi , passando da 14,1 miliardi nel 2016 a 13,8 nel 2019 ;

, ; Questi due fattori hanno contribuito a una costante crescita della quota di mercato delle dirette sul mercato italiano, che, dal 10,83% del 2016, sono passate al 13,06% del 2019.

“Come in tutta Europa – commenta Emanuele Anzaghi, Vice Presidente di Segugio.it – è in atto un progressivo spostamento della clientela sul canale Internet, legato a motivi di costo e di convenience. Questo trend si è ulteriormente rafforzato nel corso del 2020, dove le drammatiche conseguenze del Covid hanno spinto i consumatori ad avvalersi maggiormente dell’e-commerce anche in ambito assicurativo”.