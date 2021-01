omicidio-mauro-rostagno,-saletti-(saman)-a-inews24:-“messina-denaro-il-mandante,-ma-non-sappiamo-chi-sono-i-killer”

“Fa piacere che siano venuti fuori i mandanti, ma sarebbe stato molto più interessante se avessero trovato anche gli esecutori materiali”. Con queste parole Achille Saletti, presidente di Saman, si esprime in merito alla decisione della Corte di Cassazione sull’omicidio di Mauro Rostagno. “Non hanno trovate sufficienti prove per il coinvolgimento di Vito Mazzara che è stato assolto. Sono trascorsi trentatre anni dalla morte di Mauro, ma non so se abbiamo messo la parola fine a questo omicidio”.

Nelle motivazioni della sentenza con cui la Suprema Corte conferma la condanna d’Appello di Palermo (ergastolo per Vincenzo Virga come mandante e assoluzione per Vito Mazzara dall’accusa di essere il killer) è stata decisiva la parola di Vincenzo Sinacori, collaboratore di giustizia. Come scritto, “Francesco Messina Denaro disse di aver dato incarico a Vincenzo Virga di eseguire l’omicidio di Mauro Rostagno”. E questo “particolare”, “non è per nulla incompatibile con la ricostruzione di come operassero gli organi di vertice di Cosa Nostra nella delibarazione di omicidi eccellenti”.

Mauro Rostagno – Foto di Wikipedia

La Corte di Cassazione quindi, conferma l’ergastolo per il boss Virga in quanto mandante dell’omicidio su input di Francesco Messina Denaro, padre del super ricercato Matteo. E inserisce la decisione in un contesto mafioso che esclude “piste altenative” o “ripensamenti” della Cupola.

“Io e Mauro Rostagno non ci siamo mai conosciuti nella Comunità Saman, ma ci siamo visti una volta al Macondo”, racconta Achille Saletti, criminologo e presidente di Saman Italia, comunità terapeutica di recupero per tossicodipendenti, fondata anche da Mauro Rostagno: “In ogni struttura è presente una sua foto. Tantissime cose che avvengono nelle nostre realtà – conclude Saletti – sono dovute a lui. È presente anche nei nostri racconti, quando spieghiamo ai giovani ospiti chi è Mauro Rostagno”.