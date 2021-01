myriam-catania-dopo-luca-argentero-cambia-vita:-ecco-cosa-fa

La nipote di Simonetta Izzo, Myriam Catania, in seguito alla rottura con il suo ex Luca Argentero ha intrapreso una nuova strada

M. Catania (Instagram)

Myriam Catania è un’attrice e doppiatrice italiana. Figlia di Rossella Izzo e Vincenzo Catania ha iniziato la sua carriera fin da giovanissima.

È la nipote di Simonetta Izzo, sorella gemella della madre, nota conduttrice e personaggio televisivo del nostro Paese. Anche Simona, come gran parte della loro famiglia, è stata doppiatrice, arrivando perfino a vincere il Nastro d’Argento nel 1990 per il doppiaggio di “Jacqueline Bisset” nel film “Scene di lotta di classe a Beverly Hills”.

Nel corso della sua carriera, Myriam ha doppiato Keira Knightley nella trilogia “I pirati dei Caraibi”, nonché Jessica Alba in un paio di film. In seguito ha aggiunto l’esperienza, sempre nello stesso ambito, doppiando Alyson Hannigan in “Buffy l’ammazza vampiri” e il personaggio di “Rory Gilmor” in “Una mamma per amica”.

Nel 2015 ha vinto il “Leggio d’oro” con la partecipazione al film “The imitation game” per la miglior interpretazione femminile.

La Catania partecipa come concorrente alla quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini “Grande Fratello Vip”, nella stagione 2020/2021.

Cosa fa oggi Myriam Catania

La giovane nipote di Simonetta Izzo ha guadagnato grazie ai suoi numerosi doppiaggi una certa popolarità. A testimonianza di ciò, anche sui social network è seguita dagli appassionati della sua voce, sempre curiosi altresì della sua vita privata.

In particolar modo, molto discussa è stata la sua relazione sentimentale ormai conclusa con l’attore Luca Argentero. I due, dopo 5 anni di fidanzamento, si sono sposati nel 2010 per poi separarsi 6 anni più tardi.

In una delle pubblicazioni sul suo profilo Instagram, mostra come ad oggi si sia rifatta una nuova famiglia. È immortalata infatti in una foto con il suo compagno, il pubblicitario francese Quentin Kammermann, dal quale ha avuto anche il figlio Jacques, nel 2017.

I tre, nello scatto in bianco e nero, appaiono sorridenti e la Catania, nella didascalia che accompagna il fermo immagine, li definisce i suoi “amori grandi e stupendi”.

Quest’anno ha partecipato al “Grande Fratello Vip”, dove si è mostrata in lacrime a causa della mancanza dei suoi grandi affetti. Fortunatamente per lei, dopo poche puntate è arrivata l’eliminazione che le ha permesso di riabbracciare i suoi cari.

Possiamo così concludere affermando con certezza che il capitolo “Luca Argentero” sia totalmente chiuso per la doppiatrice italiana, che finalmente ha aperto una nuova pagina della sua vita.