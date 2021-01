lasagna-in-tubetto:-l’invenzione-culinaria-di-valerio-braschi

Al Ristorante 1978 di Roma, lo chef propone di “lavarsi i denti” con una crema di lasagne, come faceva lui da bambino. Un ricordo d’infanzia trasformato in un piatto (provocante)

Giovanissimo ed eclettico vincitore di MasterChef nel 2017, da un anno Valerio Braschi è lo chef del Ristorante 1978 di Roma. Ed è sua la provocazione culinaria che in questi giorni sta animando il mondo della gastronomia dentro e fuori dai social, ovvero la lasagna in tubetto. Proprio così, uno dei piatti per eccellenza della tradizione italiana servito come se fosse un dentifricio. Consapevole di osare tanto, quando il ventitreenne ha postato la sua creazione sui social ha messo le mani avanti: «Forse un po estrema per i puristi», ha scritto. «Ma vi posso assicurare che, nonostante il cambio d’aspetto e di consistenza il gusto è rimasto intatto».

Lo chef Valerio Braschi del Ristorante 1978.

Lasagna in tubetto (ma anche spazzolino di pasta e collutorio di brodo)

E a dirlo non è solo l’inventore del piatto, ma anche un romagnolo doc. L’idea gli è proprio venuta dai ricordi della sua infanzia (è originario di Santarcangelo di Romagna) quando la mattina dopo le feste capitava che facesse colazione con gli avanzi del giorno prima, tra cui una porzione di lasagne. Come lavarsi i denti con quel sapore, insomma. Sui social non sono mancati commenti negativi alla creazione, ma lo chef assicura che ai clienti l’idea è piaciuta, tanto che Valerio ha poi deciso di accompagnare il dentifricio di lasagna a uno spazzolino da denti di pasta all’uovo e a un collutorio di brodo di parmigiano 60 mesi e 180 mesi.

Lasagna 2021 fa parte del menu degustazione Valerio 2k21 (10 portate a 100 euro): «La trasformazione totale di un grande classico italiano», spiega lo chef. «Questo è il bello del nostro lavoro. La cosa che colpisce le persone che lavorano con me è di fare ogni giorno cose nuove, esperimenti, abbinamenti».