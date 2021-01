l’abitare-made-in-puglia,-tra-design-e-tradizione

L’arte pugliese dell’abitare ha radici lontane: ne sono un esempio le tipiche masserie, antiche case di campagna che nel corso dei secoli hanno trovato una nuova funzione, trasformandosi da abitazioni rurali in dimore piene di fascino. Merito di una costante cura per i dettagli e di uno stile che unisce le atmosfere del passato con un’eleganza contemporanea, vero e propro “marchio di fabbrica” della regione Puglia. Forte della sua storia e della sua maestria, questo territorioi ha saputo evolversi e reinventarsi, dando vita a una fiorente industria dell’arredamento che dal tacco dello Stivale si è fatta conoscere e apprezzare in tutto il mondo.

Protagoniste dell’arredo made in Puglia sono le materie prime locali, una su tutte il legno: l’esperienza centenaria di falegnami ed ebanisti nella lavorazione e trasformazione di questo materiale ha portato infatti risultati eccezionali nella produzione di arredi su misura, pavimenti e rivestimenti.

Un artigiano impegnato nella lavorazione del legno.

La mano degli artigiani che lavoravano il ferro battuto e altri materiali si ritrova oggi nella produzione di arredi in metallo che strizzano l’occhio al design.

Le imprese del settore del legno-arredo in Puglia oggi colgono la sfida di progettare la casa di domani in modo “smart”, intelligente innovativo e soprattutto sostenibile, senza rinunciare alla qualità e allo stile che da sempre contraddistinguono i prodotti di questa terra. AD Italia è andata alla scoperta di alcune delle imprese pugliesi più interessanti specializzate nella produzione di mobili e complementi che uniscono tradizione e design.

De Bartolo Arredamenti è specializzata in arredi in legno su misura fin dal 1954, quando il Cavaliere Vincenzo De Bartolo – dopo studi da ebanista e un’esperienza nell’Aeronautica Militare come costruttore di ali e fusoliere di aerei in legno – aprì a Bari un laboratorio artigianale di mobili. L’azienda collabora con architetti, ingegneri e designer locali.

Casa Papapietro / photo © Pierangelo Laterza – De Bartolo Arredamenti – http://www.debartoloarredamenti.it

Officine Tamborrino nasce nel 1957, quando la famiglia Tamborrino aprì il primo laboratorio artigianale di arredamenti in metallo per l’ufficio. Nel tempo l’azienda si è evoluta fino a trasformarsi in una realtà industriale come Scaffsystem. Oggi è un laboratorio creativo che partendo dalla competenza nella lavorazione dell’acciaio sviluppa oggetti d’arredo ispirati ai valori della sostenibilità̀ e della qualità̀.

Officine Tamborrino – http://www.officinetamborrino.com

Legno di Puglia è una giovane azienda della provincia di Bari che utilizza esclusivamente legno pugliese riciclato per creare complementi d’arredo. Fondata da Semmy Marziliano, Angela Matarrese e Vincenzo Rizzi, è la prima a recuperare i tronchi d’albero abbattuti per trasformarli in creazioni di design di alto valore artigianale.

Legno di Puglia – http://www.legnodipuglia.com

Nata nel 1968 come azienda famigliare, ZiWood opera da 50 anni nel settore dell’arredamento ed è specializzata nella produzione di mobili su misura. All’esperienza delle maestranze si affianca la professionalità di giovani designer e architetti e il supporto di una tecnologia all’avanguardia: una sinergia che dà vita a oggetti di grande pregio.

La storia di Friulsedie unisce nord e sud: tutto inizia nel 1898, quando Pietro Dalmasson comincia a produrre in Friuli sedie impagliate secondo l’antica arte dei seggiolai locali. Nel secondo dopoguerra la produzione viene trasferita in Puglia, dove la famiglia Dalmasson porta avanti la tradizione specializzandosi nella produzione di sedie e tavoli superallungabili di diverse tipologie e materiali.

Friulsedie – http://www.friulsedie.it Bauline nasce dieci anni fa dall’intuizione che il mercato richiedesse soluzioni di arredo inedite, capaci di rendere fruibili spazi abitativi sempre più ristretti: nascono così i suoi “tavoli in movimento”, console o tavolini da caffè che si trasformano in ampi tavoli da pranzo. I prodotti Bauline sono realizzati in collaborazione con designer di fama internazionale. Bauline – http://www.bauline.it