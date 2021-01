ispirazioni-sostenibili:-pensiero-verde

Juta, plastica (riciclata) e creatività

l tappeto Pet Lover di Sitap, in filato 50% juta e 50% PET di recupero, è disponibile in blu o azzurro.

Per realizzare i tappeti Pet Lover, tessuti su telai a mano, l’azienda Sitap utilizza juta, materiale di origine 100% vegetale e biodegradabile, abbinata a un filato in plastica (PET) ricavata dalla pulizia degli oceani. Una linea resistente e adatta ad ambienti con animali domestici: ecco spiegato appieno il nome. Per interni o esterni.

Testi di Ruben Modigliani.