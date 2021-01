immobiliare,-operazone-rosettto-in-zona-buonarroti,-immobili-da-uffici-a-residenziali.

Spread the love

Nuove opportunità immobiliari di prestigio verranno immesse a breve su Milano da Roseto, società specializzata nel mercato delle locazioni di lusso.

L’operazione, che ha come oggetto il recupero di uffici in Via Colonna/Correggio (zona Buonarroti), mira a soddisfare un target di clientela alla ricerca di soluzioni abitative di alto livello e confort.

Ottenuto il cambio di destinazione d’uso in residenziale, Roseto ha riqualificato gli spazi e realizzato 12 unità immobiliari che verranno proposte in locazione a partire dalla primavera 2021.

“Gli appartamenti, studiati nei minimi dettagli e dalle finiture di pregio – afferma Alessandro Lovato, Responsabile Commerciale di Roseto – saranno tutti già arredati, con prodotti dei migliori brand e ideati per coloro (manager, studenti e giovani coppie) che desiderano una casa pronta da abitare e ubicata in un’area servita e ben collegata. La zona è infatti molto apprezzata per la vicinanza a CityLife, al suo parco, uno dei più estesi del Centro di Milano con oltre 170.000 mq di verde attrezzato, ed ai servizi che negli ultimi anni hanno visto un’accelerazione grazie all’eccellente riqualificazione dell’intera area. Particolare attenzione è stata posta al risparmio energetico ed alla coibentazione acustica e termica degli appartamenti, tutti dotati di sistema domotico gestibile anche da remoto”.

L’intervento ha portato alla realizzazione di apartment suite, con metrature medie di 50 mq e canoni di locazione intorno ai 1.500 euro al mese.

“Milano – conclude Alessandro Lovato – rimane la realtà su cui continuiamo a puntare per il futuro, convinti del fatto che, attraversato questo delicato momento, la città ripartirà con slancio e noi vogliamo continuare ad esserne protagonisti facendo del nostro meglio in un segmento così rilevante e centrale come il real estate”.