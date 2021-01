grande-fratello-vip-5,-ex-fiamma-di-giulia-salemi:-“sono-ancora-innamorato-di-lei,-fate-arrivare-il-mio-messaggio-alla-produzione!”

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” cantava Antonello Venditti e mai verso fu più azzeccato per Giulia Salemi, che sembra abbia un ex fidanzato pronto a riconquistarla.

A riportare questa curiosa notizia, infatti, ci avrebbe pensato il blog di IsaeChia. L’ex fidanzato di Giulia Salemi del quale si parla sarebbe Abraham Garcia, ex protagonista di Super Shore. Garcia sarebbe intervenuto con alcune dichiarazioni su Novella 2000 per smentire le voci secondo le quali la Salemi sarebbe solita fidanzarsi nel contesto di un reality. Garcia, infatti, ha specificato del tenero sarebbe nato con Giulia Salemi molto prima del famoso Super Shore dove è scattato il bacio:

Avevo conosciuto Giulia anni prima, quando era stata a Madrid per la trasmissione Ridiculousness. Un mio amico me la presentò nel mio ristorante. Nacque subito una forte empatia, ma nient’altro. Una settimana dopo andai a Milano per un lavoro con il canale MTV e lì ho incontrato di nuovo Giulia. Da quel momento, giorno dopo giorno, abbiamo cominciato a frequentarci. Più che relazione la definirei una bella avventura. Non è stato facile conquistarla, ma vi assicuro che l’attrazione era fortissima. Mi ha fatto attendere. Ci siamo baciati dopo un bel po’ di tempo. fonte: isaechia.it

E a proposito del bacio al Super Shore, Garcia specifica che è accaduto proprio a causa del profondo affetto che già li legava precedentemente. Non solo. Garcia avrebbe confessato di nutrire ancora dei sentimenti forti per Giulia Salemi:

Giulia mi manca tantissimo e mi piacerebbe incontrarla di nuovo. Penso sempre a lei. Purtroppo la distanza, io a Madrid e lei a Milano, non ci ha consentito di continuare la relazione, ma non ho dimenticato nulla di quello che è successo tra noi. fonte: isaechia.it

Sentimenti così forti che porterebbero Abraham Garcia a cercare di riconquistare l’attuale gieffina, ora felicemente in coppia con Pierpaolo Pretelli:

Non nascondo di essere ancora geloso, vorrei essere io l’uomo per lei. Sarei capace di tornare in Italia, piombare nella casa del Grande Fratello Vip e portarmela via. Non sto scherzando. Lo ammetto, sono ancora innamorato di Giulia. Spero che un giorno questo messaggio arrivi alla produzione del programma. Lancio un appello: italiani, fate il tifo per me! fonte: isaechia.it

Insomma, dopo Elisabetta Gregoraci e la famiglia di Pierpaolo ora tocca affrontare l’uragano Garcia: Alfonso Signorini raccoglierà l’appello dell’ex fidanzato di Giulia Salemi?