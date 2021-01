giancarlo-magalli-dichiara-apertamente:-“io-dopo-me-lo-mangio”

Dopo le riprese di un noto programma culinario televisivo, Giancarlo Magalli si lascia andare ad alcune dichiarazioni

Giancarlo Magalli (Instagram)

Giancarlo Magalli è un autore, conduttore televisivo, attore e doppiatore italiano. Si è diplomato a Roma all’istituto “Massimiliano Massimo” e in seguito si è iscritto all’università “La Sapienza” dove ha studiato scienze politiche.

Ha scritto alcune opere per il cabaret e per il teatro, collaborando anche con Pippo Franco. Inoltre ha partecipato come sceneggiatore cinematografico in un paio di film “La gatta da pelare” e “Due strani papà”.

Magalli è autore di diverse trasmissioni tv, la prima delle quali è stata “Non stop” nel 1977. Ha ideato insieme a Renzo Arbore il gioco “Ma non i coperchi” nel 1986.

Il programma che lo ha impegnato per più anni è senz’altro “I fatti vostri” su Rai 2, condotto tutt’oggi da lui stesso. In passato ha recitato in molti film tra i quali “Scherzi da prete”, “L’imbranato”, “Uccelli d’Italia”, “La piccola fiammiferaia”, “Nerone” ecc.

Per quanto riguarda la vita privata, il presentatore si è sposato due volte, avendo una figlia da ciascun matrimonio. Dalla prima moglie Carla Crocivera ha avuto la sua primogenita Manuela, mentre dal rapporto con Valeria Donati è venuta alla luce la più piccola Michela.

Giancarlo Magalli “affamato”

Il conduttore romano si è da sempre contraddistinto per la sua grande simpatia. Nelle sue trasmissioni infatti si è più volte dimostrato pronto allo scherzo e al gioco, evidenziando il suo carattere gioviale.

Recentemente è stato ospite in uno show a tema culinario “Family food fight” su Sky Uno. Il programma consiste nella sfida ai fornelli tra sei famiglie, le quali saranno giudicate da Antonino Canavacciuolo, Joe Bastianich e sua madre Lidia Bastianich.

È suddiviso in tre prove, l’ultima delle quali consiste nel riprodurre esattamente un piatto dello chef napoletano, emulando scrupolosamente tutti i passaggi uno per uno.

Magalli si è detto molto divertito da questa esperienza, infatti ha voluto anche pubblicare un post su Instagram che lo vede in compagnia del celebre cuoco televisivo Canavacciuolo. In alto, sopra le loro teste, appare la domanda rivolta ai followers “Chi cucina meglio?”, un chiaro invito rivolto ai suoi fans di sbizzarrirsi nei commenti.

Nella descrizione accanto alla pubblicazione però, lo showman romano ci da già la sua di risposta. Secondo lui infatti, è evidente che il più bravo tra i due ai fornelli sia lo chef Antonino. Tuttavia, dichiara che al termine della preparazione delle prelibatezze cucinate da quest’ultimo, sarà lui a mangiarle, da ottimo appassionato di cibo quale è.