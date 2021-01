Fiorello, il clamoroso annuncio a “Che Tempo Che Fa”: “Quest’anno dirò addio…”

Spread the love

Lo showman, Rosario Fiorello, intervistato a “Che Tempo Che Fa”, da Fabio Fazio fa un annuncio clamoroso: “Sarà la mia fine…”

Grazie ad una “vena” scherzosa e giocherellona, Rosario Fiorello ha fondato un “impero” di battute e “fare” comico, ma stavolta, molte cose potrebbero essere arrivate davvero al capolinea… Celebre per aver fatto divertire l’Italia intera con show teatrali degni di nota, ora è arrivato l’annuncio del frontman più simpatico tra gli artisti.

L’abbiamo visto nelle vesti di “finanziere” sul palcoscenico che ha dato vigore e spinto ai primi posti, il talento innato del fratello Beppe. Che vi sia stata già in quell’occasione un simil “passaggio di consegne”? – si domandano i fan, sempre incollati davanti al televisore, quando si tratta di vedere Fiorello, prendersi la scena.

Le attenzioni del pubblico e l’odiens sono “schizzati” alle stelle, quando lha preso parte al Festival di Sanremo, in compagnia di Amadeus. Esattamente come lo scorso anno, anche la prossima kermesse sarà diretta dai due artisti, che hanno dimostrato di avere grande affiatamento professionale e amichevole

Fiorello in diretta televisiva: “Il 2021 mi porterà “fuori pista”…

L’ultima puntata di “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, su Rai 3 ha visto come ospiti in collegamento, due grandi artisti e “comandanti” anche del prossimo Sanremo. Parliamo di Amadeus e Rosario Fiorello, il frontman più ascoltato dagli italiani, nell’ultimo trentennio.

Anche la prossima kermesse musicale sarà diretta dai due artisti di fama che sembrano davvero essere fatti l’uno per l’altro. Amadeus con quel “piglio” di serietà e compostezza e poi Fiorello pronto a far divertire il pubblico, spezzando la classicità e la monotonia di uno spettacolo, che stavolta non potrà ammettere cali di concentrazione.

In diretta da Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa”, dunque vi erano in collegamento i due conduttori che hanno annunciato la loro presenza anche nella prossima rassegna iridata. Il “siparietto” tra i due ha aumentato l’atmosfera in studio quando Rosario ha raccontato del rapporto d’amicizia quasi “intimo” con il presentatore ravennate.

“Mi chiama tutte le mattine, ma stavolta ha davvero esagerato…” -. Con il solito “fare” comico, lo showman ha “puntato il dito” contro Amedeo Sebastiani. L’argomento dell’ultima telefonata è arrivato in merito ad alcune idee da condividere tra i due, sul posizionamento dei telespettatori e le presunte modalità di presenza in studio.

Il racconto è poi sfociato ancor più nei particolari, quando Fiorello ha fatto presente di una “battuta” di Ama, durante la conversazione, un pò troppo tediosa per i suoi gusti. “Pensa se mi ammalo e lo dovrai condurre da solo…”.

A tal punto lo showman non ha resistito alla tentazione e si è sbilanciato, affermando tra lo stupore del pubblico: “Non ce la posso fare… A questo punto vi dico già che il 2021 sarà la fine della mia carriera”. Non poteva mancare il sorriso sulla bocca di ospiti e telespettatori. Insomma anche quando è lontano dalla tv, Fiorello sa sempre come divertire il proprio pubblico