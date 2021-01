Spread the love











A Live non è la D’Urso nuovo scontro tra Federico Fashion Style e Antonella Mosetti, il famoso parrucchiere ha accusato la showgirl di non aver pagato 600€ di extension per capelli nel suo salone di bellezza, ecco cosa è successo Federico Fashion Style ospite a Live Non è la D’Urso insieme ad Antonella Mosetti, se […]

L’articolo Federico Fashion Style duro scontro con la Mosetti “mi devi 600€ di extension” proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...