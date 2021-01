disney-censura-tre-cartoni-animati-in-nome-del-politicamente-corretto-#byoblu24

Gli Aristogatti, Dumbo e Peter Pan, i cartoni più iconici di sempre, sono colpevoli per il colosso Disney Plus di diffondere messaggi sbagliati e “stereotipi dannosi”.

Per questo sono stati cancellati dalla sezione bambini della piattaforma. La Disney ha deciso di lasciarli disponibili solo nella sezione adulti, con il divieto di visione ai minori di 7 anni.

Il colosso dei cartoni animati è da tempo impegnato in un personalissimo revisionismo storico, iniziato già nel 2019 quando a finire sotto accusa fu Lilli e il Vagabondo.

Vennero cancellate dalle scene del remake i due mici Si e Am, “troppo stereotipati” e “offensivi per il pubblico asiatico”.

Oggi nella piattaforma Disney plus, nella sezione per adulti c’è una nota introduttiva che spiega come i programmi “includono rappresentazioni negative e/o denigrano popolazione e culture” e quindi “piuttosto che rimuovere questi contenuti, vogliamo riconoscerne l’impatto dannoso, imparare da esso e stimolare il dibattito per creare insieme un futuro più inclusivo”.

A questo punto sorge spontanea una domanda a tutti quelli che invece sono cresciuti con questi cartoni, oggi bollati come discriminatori: Vi sentite di essere stati minati nel vostro integralismo, o nella morale comune? Oppure ritenete questa censura che non risparmia adesso neppure i cartoni animati risponde a scelte ‘falsamente moraliste’?

Nel caso degli “Aristogatti“ ad essere incriminata, pensate, è la scena in cui compare il gatto che suona il pianoforte e una batteria fatta di pentole. Con gli occhi a mandorla, i denti pronunciati e le bacchette, la Disney l’ha “bannato” perché indurrebbe a una forma di “discriminazione razziale nei confronti degli asiatici”.

A “Dumbo” invece, l’elefantino dalle grandi orecchie, vengono contestati i versi di una canzone, a quanto pare irrispettosi verso gli schiavi afroamericani che lavoravano nelle piantagioni.

Demonizzato dal politically correct al punto da essere stati presi come esempio dannoso per i più piccoli è anche “Peter Pan” che per la Disney è diventato razzista, dal momento che avrebbe denigrato i nativi americani chiamando i membri della propria tribù Giglio Tigrato “pellirosse”, un titolo considerato offensivo.

E così si cancellano i cartoni più famosi di sempre, fingendo che non siano mai esistiti. Lasciamo a voi i commenti.

2021: AIUTACI A PORTARE BYOBLU SULLE TELEVISIONI DI TUTTA ITALIA €87.271 of €100.000 raised 2021: ECCO LE COSE CHE ABBIAMO FATTO E QUELLE CHE VORREMMO FARE Hai guardato il video che racconta tutte le cose che abbiamo fatto, insieme, nel 2020? Bene: quest’anno dev’essere l’anno della svolta. Insieme, dobbiamo arrivare nelle case di tutti gli italiani. Conosci il vecchio detto “l’unione fa la forza“? Oggi è più attuale che mai: è il solo modo che abbiamo di reagire a un mondo che sappiamo istintivamente essere sbagliato e che vogliamo cambiare, prima che lui cambi noi. Spegniamo la televisione del dolore e della paura. Accendiamone una nuova, che smetta di trattarci come telespettatori o clienti di una televendita. Una televisione dei cittadini, per i cittadini. Nel 2020, con il vostro aiuto, l’abbiamo fatta nascere, e oggi ci sono App su tutti i dispositivi e ben tre regioni sul digitale terrestre, Lazio, Lombardia e Piemonte. Nel 2021 dobbiamo completare l’opera e coprire l’intero territorio nazionale. Dobbiamo! Non c’è alternativa, lo sai anche tu. Non importa quanto sembri difficile: nessuno credeva che saremmo arrivati fin qui, senza i soldi delle multinazionali, delle banche, dei governi, dei grandi “filantropi”. E invece… Quindi, dimmi: adesso cosa ci impedisce di compiere anche il prossimo passo? L’unico limite è la nostra volontà. L’unico ostacolo è la nostra convinzione. Con li tuo aiuto possiamo farcela, possiamo arrivare ovunque. Perché tutti insieme siamo un’onda gigantesca. Un’onda che travolge tutto. Coraggio: metti la tua goccia nel vaso, e facciamolo traboccare!



Claudio Messora