coronavirus,-oltre-15mila-positivi-e-467-morti:-picco-di-morti-a-livello-mondiale

Sono 15.204 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, 467 i morti. I dati nel bollettino diffuso dal ministero della Salute. Ieri 26 gennaio i nuovi positivi erano stati 10.593, 541 i decessi. Sono stati superati i 2 milioni e mezzo 2.501.147 di contagi in totale in Italia dall’inizio dell’emergenza covid. Il totale dei decessi tocca quota 86.889 dall’inizio della pandemia.

I dati su un totale di 293.770 test processati nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività è al 5,17%, in aumento di oltre un punto percentuale rispetto a ieri, quando il tasso era stato del 4,1%. Calo di 20 unità nei ricoveri per terapia intensiva, nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri. Gli ingressi sono stati 115, sono 2.352 le persone in rianimazione mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 21.161, in calo di 194 unità rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 477.969, in isolamento domiciliare 454mila pazienti mentre sono 19.172 le persone guarite o dimesse.

La Regione dove si sono registrati più contagiati è il Veneto, con 2.385 nuovi positivi, seguita dalla Lombardia, 2.293, Lazio, 1.338, Puglia, 1.233, Campania, 1.178. L’Associated France Press ha calcolato che nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 18.000 morti in tutto il mondo a causa del coronavirus. Mai così tanti. Precisamente: 18.109 decessi. Dal 20 al 26 gennaio 101.366 persone sono morte a causa del coronavirus, ovvero 14.000 al giorno in media. La settimana con più vittime dall’inizio della pandemia.

