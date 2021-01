coronavirus-nel-mondo:-biden-potenzia-la-campagna-di-vaccinazione,-ordinate-200-milioni-di-dosi-aggiuntive

Il presidente Usa, Joe Biden, ha annunciato un potenziamento della campagna di vaccinazione negli Stati Uniti, con l’acquisto di 200 milioni di dosi aggiuntive dei seri di Pfizer e di Moderna che dovranno essere disponibili per l’estate. Biden sta tenendo un breifing sull’argomento. lBiden ha specificato che le dosi addizionali “non sono ancora state consegnate ma ordinate”. “Crediamo che saremo presto in grado di confermare l’acquisto di 100 milioni di dosi di Pfizer e 100 milioni di dosi di Moderna, i due sieri autorizzati nel Paese”, ha affermato Biden.

Intanto gli Stati Uniti contano nelle ultime 24 ore altri 4.206 morti di Covid e 175.602 nuove infezioni, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati è di 25.433.812 e quello dei decessi di 425.036. Lo Stato di New York rimane il piu’ colpito dalla pandemia con 42.726 morti, seguito da California (37.822), Texas (35.418), Florida (25.673), New Jersey (21.105), Illinois (20.853) e Pennsylvania (20.818). Altri stati con un gran numero di morti sono Michigan (15,305), Massachusetts (14,220), Georgia (13,482) o Arizona (12,448).

Covid: test vaccino cinese in Perù, morta una volontaria

Una donna peruviana che si è offerta volontaria per testare il vaccino della cinese Sinopharm è morta di Covid. Lo ha riferito l’autorita’ sanitaria responsabile dei test a Lima, senza precisare però se la donna avesse ricevuto l’immunizzante o un placebo. “Siamo spiacenti di informare che uno dei nostri volontari è morto a causa di una polmonite Covid-19”, ha comunicato l’universita’ “Cayetano Heredia”, responsabile della sperimentazione clinica del vaccino Sinopharm. La donna, di 54 anni e apparentemente in buona salute prima di ricevere le due dosi vaccinali in ottobre, “ha ricevuto tutte le cure indicate per questa malattia e le sue complicanze e ha lottato per la sua vita per più di una settimana, senza riuscire a sconfiggere” il virus, ha aggiunto l’universita’, secondo cui non e’ stato possibile determinare se la volontaria ha ricevuto il vaccino sperimentale o un placebo perche’ si tratta di una “sperimentazione in doppio cieco, cioe’ ne’ il partecipante nè noi possiamo determinare quale prodotto di ricerca ha ricevuto”. L’esito fatale è stato comunicato alle autorità sanitarie peruviane e al comitato di sicurezza dello studio, per indagare sulle cause della morte. Il governo peruviano ha annunciato questo mese di aver acquistato 38 milioni di dosi del vaccino Sinopharm. Gli studi clinici erano stati temporaneamente sospesi il 12 dicembre per alcune settimane dopo che uno in uno dei volontari, un maschio, erano comparsi sintomi della sindrome di Guillain-Barre’, una malattia neurologica consistente nella degenerazione delle guaine mieliniche che rivestono le fibre nervose. La sperimentazione, che si e’ svolta tra settembre e dicembre, ha coinvolto 12.000 volontari di eta’ compresa tra i 18 ei 75 anni.

Coronavirus: in Brasile 1.206 morti e 63 mila contagi in 24 ore. Tre casi della variante amazzonica

Il Brasile ha registrato 1.206 vittime di Covid-19 e 63.626 contagi nelle ultime 24 ore. Lo rivelano i media locali. Il totale della vittime sale a 218.918 mentre i casi dall’inizio della pandemia sono 8.936.590.

Lo stato brasiliano di San Paolo ha confermato tre casi di Covid-19 causati dalla variante identificata in Amazzonia, conosciuta come P.1. Il Giappone è stato il primo Paese ad identificare, lo scorso 10 gennaio, la variante in viaggiatori provenienti da Manaus, capitale dell’Amazzonia. I tre casi nello Stato di San Paolo sono stati confermati dopo il sequenziamento genetico eseguito dall’Istituto Adolfo Lutz: si tratta di tre pazienti Covid ricoverati in ospedale che hanno viaggiato di recente a Manaus.

Gran Bretagna verso la quarantena per arrivi da Paesi a rischio

Un sistema di quarantena alberghiera per chi arriva in Gran Bretagna da Paesi considerato ad alto rischio di contagio da Covid sara’ annunciato oggi dal ministro degli Interni, Priti Patel. Lo antricipa il ‘Guardian’, dopo che i ministri si sono incontrati per definire questa misura. Secondo il giornale, il premier Boris Johnson ha respinto le richieste di imposizione della quarantena alberghiera ai cittadini britannici di un numero limitato di Paesi, tra i quali come il Sud Africa e il Brasile. Patel e il ministro della Salute, Matt Hancock, si sono espressi a favore di un approccio piu’ generale, un numero maggiore di paesi nell’elenco o persino una chiusura temporanea dei confini del Regno Unito.

Germania, ancora in aumento i nuovi contagi covid

Il numero di casi confermati di coronavirus in Germania è aumentato a 2.161.279, secondo gli ultimi dati dell’Istituto Robert Koch (RKI) per le malattie infettive. Il bilancio delle vittime riportato è aumentato di 53.972.