Chiara Ferragni mostra la nascita: È un maschietto bellissimo

Chiara Ferragni sui social ha voluto dare mostrare il lieto annuncio, il video è veramente bello e toccante

Chiara Ferragni (Instagram)

Chiara Ferragni è, secondo Forbes, l’influencer di moda più importante al mondo. Questo grande riconoscimento le venne conferito nel 2017. Un risultato incredibile, ottenuto grazie alla creazione di un blog dal nome “The Blonde Salad”.

In poco tempo riesce a far conoscere il suo nome in questo ambiente, tanto da vantare numerose collaborazioni con grandi brand della moda e della cura del proprio corpo molto tempo prima che il suo nome raggiungesse una fama di questo livello.

La sua relazione con il rapper Fedez fece molto scalpore. I due in un primo momento sembravano essere due persone completamente opposte invece sono riusciti a completarsi a vicenda e ad oggi sono un a delle coppie più seguite della rete.

Dal loro amore nacque il piccolo Leone, divenuto in pochissimo tempo il protagonista dei loro rispettivi profili social. La notizia della seconda gravidanza poi ha letteralmente scosso i lettori appassionati di cronache rosa. Oggi ripercorriamo quello che è stato uno dei più bei momenti nella vita dell’influencer

Chiara Ferragni ed il fiocco blu

Leone con il suo arrivo ha stravolto la vita di coppia di Fedez e Chiara. Grazie ai rispettivi profili Instagram possiamo apprezzare la quotidianità della loro vita e notiamo quei tantissimi bei particolari che tanto fanno piacere ai loro fan.

In particolare in questi anni abbiamo potuto vedere come cresce in fretta il piccolo di casa, anche lui in attesa di poter conoscere la sua sorellina. Nel frattempo sulle pagine social di Chiara cominciano a spuntare i primi video, ma sorprendentemente il protagonista è un maschietto.

Protagonista del post infatti è proprio Leone. La mamma ha voluto ripercorrere la vita del suo pargolo. L’inizio del video lo mostra ancora in fasce, mentre con il passare dei secondi possiamo ammirare la sua crescita durante questi anni.

Nella seconda parte del video lo vediamo al giorno d’oggi, cresciuto, con quella bellissima smorfia sul viso a metà tra un angioletto ed un discolaccio. Veramente un bel tributo quello fatto dalla madre, nel frattempo siamo restiamo tutti in attesa del fatidico giorno in cui finalmente ci mostrerà la nuova arrivata in casa Ferragnez.