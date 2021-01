Spread the love











Can Yaman è tornato in Italia: a confermare la presenza dell’attore nel nostro Paese il settimanale Chi che lo ha beccato insieme alla Leotta Sembra proprio che tra Can Yaman e Diletta Leotta ci sia del tenero. L’attore turco, per motivi lavorativi è ritornato nel nostro paese. Ma a quanto pare, tra i […]

L’articolo Can Yaman e Diletta Leotta di nuovo insieme: cena romantica e…! (FOTO) proviene da Leggilo.org.

