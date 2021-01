Beckman Coulter lancia il test anticorpale IgG II contro il SARS-CoV-2 nei paesi che accettano il marchio CE e inizierà le spedizioni ai laboratori italiani di diagnostica.

Beckman Coulter, leader nella diagnostica clinica, ha lanciato oggi il test Access IgG II contro il SARS-CoV-2 nei paesi che accettano il marchio CE. Il nuovo test Access IgG II contro il SARS-CoV-2 misura quantitativamente il livello di anticorpi del paziente in risposta a una precedente infezione da SARS-CoV-2. La capacità di stabilire uno standard di riferimento quantitativo per valutare la risposta immunitaria di un individuo al virus SARS-CoV-2 consente ai medici di valutare i cambiamenti relativi alla risposta immunitaria al virus nel tempo in base a un valore numerico. Il test può anche aiutare i ricercatori a comprendere i livelli di anticorpi IgG necessari per essere considerati protettivi [1].

“Avere un quadro più chiaro della risposta immunitaria al SARS-CoV-2 gioca un ruolo fondamentale nella lotta contro il COVID-19, soprattutto prima che un vaccino sia disponibile a tutti”, ha detto Shamiram R. Feinglass, Chief Medical Officer della Beckman Coulter. “Determinare uno standard di riferimento quantificabile è un passaggio critico per aiutare a comprendere la risposta immunitaria adattativa degli individui al SARS-CoV-2 nel tempo”.

Il test quantitativo Access SARS-CoV-2 IgG II è l’ultima aggiunta alla serie di test di Beckman Coulter, progettati per fornire informazioni preziose ai medici nella loro lotta contro il COVID-19. Beckman Coulter ha recentemente lanciato negli Stati Uniti il test antigenico automatizzato contro il SARS-CoV-2, seguendo la policy C dell’emergency use authorization program dell’FDA. Benché diversi test antigenici Point of Care (POC) siano disponibili allo scopo di aumentare il numero di soggetti testati, i test POC presentano problemi di workflow quando vengono utilizzati su un’ampia popolazione. Il test antigenico contro il SARS CoV-2 di Beckman Coulter è stato progettato per superare queste sfide. L’organizzazione è in grado di fornire fino a 25 milioni di test al mese e il kit mantiene separati la fase di raccolta dei campioni dalla fase di dosaggio, consentendo ai laboratori di sfruttare le infrastrutture e i flussi di lavoro già presenti.

I risultati del nuovo test Access IgG II contro il SARS-CoV-2 vengono forniti rapidamente grazie alle piattaforme di immunometria Beckman Coulter, tra cui l’analizzatore ad alta produttività DxI 800, che è in grado di elaborare fino a 200 campioni ogni ora. Per ulteriori informazioni sulla serie completa di soluzioni per i test di Beckman Coulter o sul suo impegno nella lotta contro il COVID-19, visitate il sito www.BeckmanCoulter.com/Coronavirus

Informazioni sul test Access IgG II contro il SARS-CoV-2 [2]

Il test Access IgG II contro il SARS-CoV-2 misura gli anticorpi IgG diretti verso il receptor binding domain della proteina spike del nuovo coronavirus in risposta a una precedente infezione. Il test fornisce un risultato numerico in un range da 2,00 a 450 AU/mL[3] così come un risultato qualitativo per gli anticorpi IgG contro il SARS-CoV-2. Il test presenta 99,9% di specificità e 98,9% di sensibilità a 60 giorni dall’inizio dei sintomi. Utilizza antigeni virali immobilizzati su particelle magnetiche per catturare gli anticorpi IgG da campioni di siero o plasma del paziente e li rivela utilizzando anticorpi anti-IgG marcati. Il test Access IgG II contro il SARS-CoV-2 può essere utilizzato in modalità di accesso casuale (RAM) e integrato senza soluzione di continuità nei flussi di lavoro esistenti senza elaborazione in batch. Il test può essere utilizzato anche con una varietà di analizzatori Beckman Coulter, tra cui il DxI 800 ad alta produttività progettato per i grandi laboratori, il DxI 600 per i laboratori di medie dimensioni e gli analizzatori DxCi e Access 2 per i laboratori più piccoli e le cliniche sanitarie. Per ulteriori informazioni, visitate il sito: https://www.beckmancoulter.com/en/products/immunoassay/access-sars-cov-2-igg-ii-assay.

[1] In questo momento non è possibile sapere quanto a lungo gli anticorpi rimarranno in seguito all’infezione e se la presenza di anticorpi conferisca un’immunità protettiva.

[2] Disponibile negli Stati Uniti solo per i laboratori ad alta complessità certificati CLIA secondo la norma dell’EUA

[3] I risultati verranno mostrati come non reattivi (<10AU/mL) e reattivi (>/=10AU/mL).

