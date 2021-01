attacco-al-congresso-usa,-la-polizia-si-scusa

NEW YORK – “Vi abbiamo protetto male. Sono qui per offrirvi le mie scuse più sincere”. Tocca a Yogananda D. Pittman, la poliziotta nominata pochi giorni fa capo ad interim della polizia di Capitol Hill, chiedere venia a deputati e senatori per non aver fermato l’occupazione selvaggia del Campidoglio, lo scorso 6 gennaio, da parte della folla surriscaldatasi a un comizio di Donald Trump. E pazienza se a capo della divisione che doveva garantire la sicurezza del Congresso non c’era ancora lei, ma Steven Sund, poi dimessosi il 16 gennaio.

La donna, laureata in psicologia ma nella polizia dal 2001, dove – nel 2012 – è stata la prima afroamericana a raggiungere il grado di capitano nelle forze speciali di Capitol Hill, si è assunta ugualmente la responsabilità per il suo Dipartimento. “Non abbiamo offerto lo standard di sicurezza che meritavate”. Eppure, lo ha ricordato lei stessa, era chiaro a tutti fin dal mattino che l’impiego di appena 1200 agenti, in un giorno in cui erano attese decine di migliaia di persone, era insufficiente ad affrontare l’emergenza: “Sapevamo del pericolo e non abbiamo preso provvedimenti adeguati”.

Al di là delle scuse e dopo aver definito l’attacco “un atto terroristico”, Pittman ha chiarito pure certi lati oscuri della questione: confermando che il Capitol Police Board, il consiglio responsabile della sicurezza dell’edificio governativo, composto da tre persone, ha inizialmente sottovalutato il pericolo, rifiutando di chiedere l’intervento della Guardia Nazionale: e ha poi impiegato oltre un’ora ad agire, mentre gli occupanti si aggiravano incontrollati nelle aule e nei corridoi.

Il suo è stato il resoconto più completo sui fatti – e sui gravissimi ritardi – di quel giorno: “Sapevamo pure che alcuni dei manifestanti erano armati” ha aggiunto. Spiegando che la richiesta di aiuto da parte della Guardia Nazionale era partita due giorni prima, firmata da Steven Sund, il capo della polizia ora dimessosi: ma il board, appunto, aveva negato il suo consenso alla richiesta, probabilmente sottovalutando il pericolo.