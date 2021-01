arrivano-gli-europeisti-pure-in-senato.-ecco-il-nuovo-gruppo-parlamentare-#byoblu24

Sono iniziate le consultazioni. Si chiuderanno venerdì pomeriggio e in Senato intanto nasce il gruppo parlamentare Europeisti che si muove per sostenere Giuseppe Conte.

Sembrerebbe che il capogruppo designato Raffaele Fantetti aspetti un contatto telefonico con il presidente dimissionario.

Al momento, a far parte del gruppo, sono 10 senatori. Per la conta finale al momento cambia poco perché si tratta di dieci parlamentari che già avevano votato a favore della fiducia a Conte. A meno che non arrivino altre new entry.

Il neonato gruppo salirà al Colle domani e sarà ricevuto nella fascia riservata per il gruppo Misto. La nuova formazione ha scelto un nome che richiama chiaramente l’europeismo e l’appello di Conte, prima pronunciato davanti alle Camere e ripetuto dopo le dimissioni, è stato proprio rivolto a “chi ha a cuore il destino del Paese”, quelli, secondo Conte, che mettono al centro i valori dell’Ue.

Non appena ci sono segnali di debolezza nel Governo, il richiamo da parte di una certa parte politica è sempre verso l’Unione europea quasi fosse il vero, loro unico leader.

Claudio Messora