anticipazioni-daydreamer-2-febbraio-2021:-puntate-111,-112,-113-e-114

Anticipazioni Daydreamer 2 febbraio 2021

Quali sono i colpi di scena delle prossime puntate di Daydreamer in onda il 2 febbraio 2021? Dopo la ripartenza nel daytime di Canale 5 dello scorso 25 gennaio 2021, si sposta al martedì la programmazione di Daydreamer in prima serata con ben tre episodi. Ecco cosa succede nelle puntate in onda martedì 2 febbraio 2021 in prima serata su Canale 5 dalle ore 21:40 circa!

Ricordiamo anche che Erkenci Kuş (titolo originale) è una produzione Gold Film per Star TV, distribuita in 21 paesi. Alla regia, Çağrı Bayrak (Bitter Sweet). Scopri maggiori dettagli sulla nuova programmazione di Daydreamer!

Sanem e sua sorella Leyla in Daydreamer Credits Mediaset

Daydreamer episodio 111

continua a leggere dopo la pubblicità

Nell’episodio 111 scopriamo che la cena tra le famiglie di Can e Sanem si trasforma in una rissa verbale tra le Huma e Mevkibe. Sanem e Can però non ci fanno caso e rilanciano decidendo di sposarsi. Come la prenderanno le loro madri che non si sopportano affatto! A complicare le cose è Leyla, che adesso deve informare Mevkibe di aver rotto il fidanzamento con Osman.

Daydreamer episodio 112

L’amore tra Can e Sanem continua ad essere messo a dura prova da Huma, assolutamente contraria al loro fidanzamento dato che considera la ragazza e la sua famiglia di ceto inferiore. Si presenta nel frattempo la presentazione del libro di Polen, quando di fronte alla stampa, Huma cerca in tutti i modi di mettere in difficoltà Sanem ed esaltare le abilità di Polen.

Più tardi Cengiz trova finalmente il coraggio di confessare ad Ayhan, che il suo era un finto matrimonio solo per rendere felice la nonna in punto di morte. A questo punto Ayhan si sente ferita e umiliata e lo lascia. CeyCey riuscirà a conquistarla?

Daydreamer episodio 113

Alla presentazione del libro di Polen, Can decide di ufficializzare la sua relazione con Sanem. Si presenta nel frattempo il compleanno del fotografo, per il quale Sanem e Polen organizzano delle sorprese diverse. Polen, infatti dedica il suo libro a Can, mentre Sanem prepara un album con i ricordi della loro storia d’amore.

continua a leggere dopo la pubblicità

Assistiamo anche a delle prove di riavvicinamento fra Leyla, e Emre. Tuttavia la presenza di Melis, la nuova assistente del giovane Divit, rende la cosa estremamente difficile. Intanto, sono vani i tentativi di Leyla di annunciare alla madre la fine del fidanzamento con Osman. La cosa appare però più problematica, dato che Mevkibe si è ormai affezionata all’idea del fidanzamento col ragazzo.

Daydreamer episodio 114 parte prima

Sanem prova ad organizzare una sorpresa a Can con l’aiuto di Yigit. Presto però il suo comportamento viene frainteso scatenando invece la gelosia di Can. Nel frattempo, Huma ha deciso di organizzare una festa a sorpresa per il compleanno del figlio e di invitare anche i genitori di Sanem. La speranza è quella di metterli in ridicolo. Ci riuscirà?