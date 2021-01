anche-sky-aggiorna-i-propri-pacchetti:-cosa-cambia-dal-5-febbraio

Novità per quanto riguarda Sky e i suoi pacchetti in offerta. Cambia tutto a partire dal 5 febbraio

Sky aggiorna la propria offerta a pacchetti: ecco cosa cambia

In Italia, la Pay TV satellitare di Sky continua ad essere un vero e proprio punto di riferimento. Con un abbonamento mensile componibile a pacchetti, è possibile accedere ad un’offerta che comprende – tra le altre cose – film, serie tv, programmi d’intrattenimento e il grande sport. Le novità per il 2021 sono già tantissime, e a breve se ne aggiungerà una nuova.

Dal 5 febbraio, infatti, il colosso di Murdoch configura due diverse tipologie di abbonamento, valide sia per chi è già cliente sia per i nuovi. Uno prevede un vincolo di 18 mesi ma con sconti importanti, l’altro invece non ha alcun vincolo ma avrà costi maggiori. Andiamo a vedere tutti i dettagli della doppia offerta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Whatsapp, come farlo senza ultimo accesso: utenti sorpresi

Sky, cambia l’offerta con i pacchetti: tutti i dettagli

Previste due diverse modalità di sottoscrizione (YouTube)

Se anche voi siete già clienti Sky o avete intenzione di sottoscrivere un abbonamento, fate attenzione ai cambiamenti che ci saranno già a partire dal prossimo 5 febbraio. Il colosso di Murdoch ha deciso di modificare la propria offerta a pacchetti, introducendo due diverse tipologie di abbonamento che si differenziano per vincoli e costi. Legandosi per almeno 18 mesi alla Pay TV, sarà possibile accedere a costi più bassi. Per esempio, il pacchetto base – che comprende Sky TV, l’HD, i documentari e Sky GO Plus – viene a costare 14,90 euro, mentre senza vincoli si sale a 25 euro.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Netflix, svelate le uscite di febbraio: la lista completa day by day

Al momento l’azienda deve ancora confermare ufficialmente quanto detto. L’indiscrezione è stata lanciata dal noto portale Milano Finanza, e sembra ormai tutto deciso.