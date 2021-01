anche-la-nato-ricorda-il-giorno-della-memoria

BRUXELLES – Bandiere a mezz’asta al quartier generale della Nato di Bruxelles. Anche l’Alleanza atlantica su iniziativa dell’ambasciatore italiano Francesco Maria Talò celebra il giorno della memoria. “Fino a due anni fa – afferma il diplomatico – era inimmaginabile fare qualcosa del genere”. La cerimonia è stata accompagnata da una dichiarazione del segretario generale, Jens Stoltenberg: “Ricordiamo e onoriamo coloro che hanno sofferto e sono morti nelle più disumane condizioni immaginabili. La ricorrenza ci ricorda in modo potente che dobbiamo sempre rimanere vigili per difendere i nostri valori condivisi: libertà democrazia e dignità umana”.

“L’Italia – ha ricordato Talò – è attiva con la sua rete diplomatica nel mondo anche in cotesti multilaterali come la Nato, dove da due anni, grazie alle iniziative del nostro Paese, si commemora il Giorno della memoria. E’ un modo per sottolineare come un’Alleanza di valori debba ribadire l’impegno a ricordare e a combattere l’antisemitismo affinché la maggiore tragedia generata dall’uomo contro altri uomini non si ripeta. La Nato è stata istituita all’indomani della Seconda Guerra mondiale proprio per cementare questo tipo di alleanza bassata su valori da difendere, non contro qualcuno ma per qualcosa. Ecco la chiave del suo successo“.