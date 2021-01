albano-a-fuori-dal-coro,-mario-giordano-gli-fa-una-domanda-ma-la-risposta-di-al-bano-lo-gela,-giordano-prova-a-rimediare

Spread the love











Ieri, ospite da Mario Giordano a “Fuori dal coro” la trasmissione che va in onda su Retequattro ogni martedì, in prima serata, c’era ospite Albano e l’argomento di cui si parlava era la grave crisi economica che ha colpito l’Italia a seguito della pandemia.

Ospiti fuori studio, in collegamento c’erano persone comuni che raccontavano la loro disastrosa situazione economica, con un’economia messa in ginocchio dal covid. Ristoratori, proprietari di esercizi commerciali o anche dipendenti di aziende private senza cassa integrazione da mesi. Albano, dallo studio, ha commentato dicendo di essere sempre tra la gente comune e di conoscere molto bene queste problematiche e poi di avere in prima persona un ristorante e un albergo chiusi da mesi.

Mario Giordano chiede ad Albano se farà il vaccino e la risposta di Albano gela Giordano che prova a rimediare

Mario Giordano, durante la trasmissione ha posto una domanda ad Albano: “Ti vaccinerai?” dando per scontato che la risposta sarebbe stata positiva anche considerando l’età di Albano che è prossimo a compiere 78 anni e, dunque, è tra i soggetti a rischio.

Ma Albano, inaspettatamente, ha risposto: “Appena mi chiameranno vedrò come sto con la testa. C’è da fidarsi? Questa è la domanda, io me la pongo. Ho letto gli ultimi risultati e lasciano un po’ di dubbi in giro”.

A quel punto, Giordano in forte imbarazzo, ha controbattuto che l’Ema, l’Agenzia Europea per i medicinali, ha garantito la sicurezza dei vaccini.

In tanti sono i personaggi famosi che, al contrario di Albano si sono già vaccinati senza avere alcun timore: Amanda Lear, Arnold Schwarzenegger, Isabella Rossellini, Gina Lollobrigida, Maurizio Costanzo.

Maurizio Costanzo è anche stato molto criticato perchè secondo alcuni ha avuto un trattamento di favore vaccinandosi prima di altri.

Ma poi è intervenuto il suo ufficio stampa che ha chiarito che Maurizio Costanzo è un soggetto a rischio perché soffre di varie patologie importanti.

Albano “quando mi sono lasciato con Romina ha preso gli psicofarmaci”

Albano ha fatto una dichiarazione fortissima poco tempo fa a testimonianza di quanto abbia sofferto per la fine del suo matrimonio. Albano ha dichiarato: “QUANDO CI SIAMO LASCIATI HO ASSUNTO DEGLI PSICOFARMACI, MA A SALVARMI FU LA PREGHIERA.”

Albano, pur avendo sofferto tantissimo, è riuscito a riprendere in mano la sua vita e a ricomnciare.

