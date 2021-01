zona-rossa,-fontana:-mancanza-di-rispetto-verso-i-lombardi,-nostri-dati-sempre-corretti.

Il neo assessore alla sanità e vicepresidente della Regione Lombardia Letizia Moratti (S) con il presidente della regione Attilio Fontana durante il consiglio regionale. Milano 19 Gennaio 2021.

ANSA / MATTEO BAZZI

“Cercherò di mantenere la mia consueta pacatezza anche se dovrò fare molto fatica per mantenerla, credo che la misura alla quale questo Consiglio regionale è giunta credo sia ormai colma” e la “mancanza di rispetto nei confronti dei lombardi è andata oltre i limiti”: lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana iniziando il suo intervento nell’aula del Consiglio regionale per riferire sulla rettifica dei dati e il cambio di zona di rischio per la Lombardia. Fontana ha ribadito che la Lombardia “invia i dati in modo corretto come attestato anche dall’Iss”.

“Regione Lombardia invia tutti i giorni i dati certificati in modo corretto, così come attestato dallo stesso Istituto Superiore di Sanità”: lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana nel corso del suo intervento nell’aula del Consiglio regionale per riferire sulla modifica dei dati e il cambio di zona di rischio per la Lombardia. “Nessuna rettifica è stata fatta”, ha precisato Fontana “ma un’integrazione di dati chiesta dall’Iss e i flussi sono stati inviati sempre correttamente”. “I nostri tecnici non hanno mai inserito in modo artificioso i dati”, ha proseguito ancora Fontana e “la mancata registrazione dei guariti è una falsa notizia”. “Non è corretto – ha proseguito ancora il governatore – che il destino di una Regione possa essere legato ad un indicatore esile come l’Rt sintomo” ed “è impensabile che la compilazioni di campi indicati come facoltativi determini la collocazione in una zona rossa. Per questo avevamo chiesto la sospensione per 48 ore e non ci è rimasto che ricorrere al Tar, senza questo ricorso adesso saremmo ancora in zona rossa”.

“Non accetto, però, che la Lombardia venga calunniata con mistificazioni della realtà. Non per me. Non per la mia Giunta. Ma per i lombardi”: lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana intervenendo in Consiglio regionale sul caso della modifica dei dati e del cambio di zona di rischio per la Lombardia.(MiaNews)