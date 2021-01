un’insolita-fede,-il-libro-autobiografico-di-federica-barone.

“Un’insolita Fede, la vita perfetta si nasconde dietro le sue imperfezioni” di Federica Barone ©2020

Una storia densa di vita e resilienza. Un racconto autobiografico che esplora l’intenso e avventuroso percorso evolutivo dell’autrice.

Un viaggio fisico, emotivo ed esistenziale, dalla prima all’ultima pagina, che affronta il tema della guarigione fisica, emotiva e spirituale, ponendosi come strumento di ispirazione e auto-aiuto per i lettori interessati alla ricerca interiore, al superamento dei conflitti personali, familiari e relazionali in genere, all’auto-osservazione e alla riconnessione con la fede.

“Un’insolita Fede, la vita perfetta si nasconde dietro le sue imperfezioni” di Federica Barone ©2020, un magnifico sogno che è diventato un progetto editoriale indipendente, è su Amazon in kindle e cartaceo https://amzn.to/35pQdwD disponibile in ebook su tutti gli stores digitali in Italia e all’estero, ordinabile in cartaceo tramite tutte le librerie fisiche italiane collegate al circuito di distribuzione Fastbook.

Federica Barone, “Un’Insolita Fede, la vita perfetta si nasconde dietro le sue imperfezioni”. Prima edizione 9 settembre ©2020

