twitter-lancia-birdwatch:-utenti-in-campo-contro-la-disinformazione

La lezione di Trump è servita a Twitter: dopo lo shock di essere stati additati come la cassa di risonanza della disinformazione e del caos, il social di San Francisco lancia un’iniziativa ambiziosa di fact checking collettivo. Si chiama Birdwatch, e per ora è un esperimento pilota disponibile solo per gli utenti Usa ma in futuro potrebbe diventare la cassazione del social più amato dalla politica.

Niente esperti o verifiche dall’alto, niente censura e bandi decisi nelle segrete stanze, e un passo in più rispetto alle “etichette” di “possibile disinformazione” appiccicate ai tweet come abbiamo visto negli ultimi mesi di vita dell’account di Donald Trump: con Birdwatch saranno gli stessi utenti di Twitter a costruire un patrimonio di note, osservazioni, all’occorrenza critiche tali da dare contesto e credibilità a quel che viene postato sul social.

L’iniziativa è stata lanciata ieri con un post sul blog di Twitter dal vicepresidente dei prodotti, Keith Coleman e da una serie di tweet sul nuovo account @birdwatch che sta rispondendo a domande e dubbi degli utenti.

“Birdwatch permetterà di identificare le informazioni su Twitter che si ritengono false o fuorvianti, e scrivere note che forniscano un contesto informativo. Crediamo che questo approccio abbia il potenziale di rispondere rapidamente quando si diffonde un’informazione falsa, aggiungendo un contesto di cui gli utenti si fidano e che ritengono utile”. Un po’ Reddit, un po’ (soprattutto) Wikipedia, l’idea è di costruire nel tempo una comunità di volenterosi, appassionati ed esperti di diverse materie che possano rendere l’ambiente di Twitter più credibile e sano. Per ora Birdwatch è una piattaforma separata da Twitter, cui chiunque (negli Usa per adesso) si può iscrivere con dati verificabili.

I giornalisti che hanno visto le demo di Birdwatch (che partirà a fine settimana) spiegano che gli utenti autorizzati potranno flaggare da un menù a tendina su Twitter i post su cui intendono intervenire ma poi verranno trasferiti su una piattaforma separata per scrivere le proprie note.

Twitter dedicherà personale fisso alla curation di Birdwatch in modo da evitare che gruppi organizzati prendano il sopravvento e che le note a loro volta diffondano offese o disinformazione, ma l’idea è che – come accade con Wikipedia – sia la community stessa alla lunga ad autoregolarsi con un sistema di ranking dei contributi. Quando si raggiungerà un “consenso in una platea differenziata e ampia di collaboratori” le note saranno rese visibili su Twitter. Per aggiungere trasparenza all’operazione, Twitter renderà accessibili e pubblici gli algoritmi che regolano Birdwatch così come il sistema di ranking e il link dove sarà possibile scaricare le note. Inoltre, per segnalare in completa sicurezza e anonimato eventuali disfunzioni dell’operazione, Twitter mette a disposizione i messaggi diretti dell’account @birdwatch e un canale di segnalazioni.

“Sappiamo che ci sono molte problematiche nella costruzione di un sistema guidato dalla community come questo – commenta Coleman – Dal renderlo resistente ai tentativi di manipolazione all’assicurare che non sia dominato da una maggioranza di parte tra chi vi collabora”. Per evitare trabocchetti il progetto pilota è da tempo all’esame non solo di Twitter ma di diversi esperti di diverse discipline: “Stiamo uscendo dalle nostre mura virtuali e integriamo la prospettiva accademica e di scienza sociale nello sviluppo di Birdwatch”.