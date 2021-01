Il semifreddo alle fragole con pavesini è un dolce al cucchiaio composto da pochissimi ingredienti, fresco e molto apprezzato da grandi e bambini.

Una ricetta semplice, ma molto scenografica, per un dolce leggero e dal sapore inconfondibile di fragole.

Un dolce perfetto, senza bisogno di cottura in forno, da servire in ogni occasione.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

400 g Fragole

90 g Zucchero Di Canna

250 ml Panna fresca

150 g Formaggio cremoso

1 cucchiaio Zucchero A Velo

1 Limone succo

Latte q.b.

10 pavesini al cacao

Preparazione

Per preparare la ricetta del semifreddo alle fragole con pavesini, lavate bene le fragole, eliminate il picciolo verde e fatele sgocciolare in uno scolapasta, asciugatele delicatamente con della carta assorbente da cucina.

Tagliatele a pezzetti ( 300 g )e ponetele in un pentolino insieme allo zucchero di canna e al succo di limone. Ponete il pentolino sul fuoco, mescolate e schiacciate delicatamente le fragole, raggiunta l’ebollizione, abbassate la fiamma e fate cuocere per altri 2 minuti circa, il tempo che il composto di fragole si addensi un po’.

Trasferite in una ciotola e lasciate raffreddare bene.

In una ciotola grande montate la panna fresca con lo zucchero a velo. Poi, aggiungete prima il formaggio cremoso.

Infine aggiungete la composta di fragole , amalgamate bene e delicatamente, dal basso verso l’alto, per non far smontare il composto, fino ad ottenere un composto spumoso ed omogeneo.

Preparate lo stampo da plumcake ( 12 x 20 ), bagnatelo un pò e foderatelo con la pellicola per alimenti, versate il composto distribuitelo bene, stando attenti a riempire anche gli angoli.

Bagnate velocemente i pavesini uno per volta nel latte, e formate uno strato uniforme, premete delicatamente.

Chiudete con la pellicola e mettete il vostro Semifreddo in congelatore per almeno 4-5 ore, meglio se per tutta la notte.

Trascorso questo tempo sformate il semifreddo alle fragole su un piatto da portata e lasciatelo un pò a temperatura ambiente. Nel frattempo, preparate le restanti fragole. Metà ( 50 gr ) frullatele con un frullatore con due gocce di limone e mezzo cucchiaino di zucchero, fino ad ottenere una salsa omogenea e l’altra metà tagliatele a fettine sottili. Prima di servire il semifreddo, decoratelo con la salsa di fragole prima e poi con le restanti fragole a fettine. Servite subito.