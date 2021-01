savigliano:-iniziate-le-ricerche-di-nicole,-15enne-scomparsa-da-casa-ieri-mattina-(foto)

Spread the love

Nicole Cortese, saviglianese di 15 anni, è partita da casa ieri mattina, diretta verso l’istituto “Cnos” di Savigliano, ma non è mai arrivata a destinazione.

L’ultimo avvistamento di Nicole, risale a ieri mattina, lunedì 25 gennaio, alle 11,41 momento in cui sono state riprese dalle telecamere della stazione di Savigliano le immagini di due ragazze sui binari, in partenza per Torino.

La ragazza 15 enne è in compagnia di Jasmine, amica marocchina di 17 anni. Con sè ha circa 40 euro e da ieri mattina ha il telefono perennemente spento. Nicole ha dei jeans neri e un giubbotto verde, modello parca, leggermente consumato, e i capelli neri molto corti.

La zia Maria, dichiara che la ragazza è uscita di casa ieri mattina molto serena e tranquilla e non ha dato a nessuno la minima sensazione che qualcosa potesse non andare. Ad oggi, trascorse le 24 ore di allontanamento da casa, sono iniziati i controlli da parte dei carabinieri, i quali stanno indagando sul caso.

La famiglia di Nicole, chiede cortesemente di avvisare subito le forze dell’ordine, in caso di eventuali avvistamenti. Soprattutto nel torinese, unico luogo di direzione registrato.