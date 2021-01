ogni-mattina,-adriana-volpe-appena-inizia-la-puntata-chiede-scusa:-“non-doveva-succedere-e-quindi-…-”

Spread the love











Oggi è andata in onda un’altra puntata di Ogni Mattina il programma che, da qualche giorno, Adriana Volpe conduce da sola dopo l’uscita di scena dell’altro conduttore, Alessio Viola.

Adriana Volpe, che ha sempre dimostrato di essere una persona umile e vera, ha iniziato la puntata di oggi in un modo davvero speciale, vediamo cosa è accaduto.

Adriana Volpe inizia la trasmissione chiedendo scusa

Oggi Adriana Volpe ha iniziato la puntata di Ogni mattina dicendo così: “Oggi è lunedì 25 gennaio. Questo studio è la mia casa, la squadra che lavora con me è la mia famiglia, e chiunque venga ospite in questa trasmissione deve sentirsi accolto, trattato nel migliore dei modi, sentirsi a proprio agio e valorizzato. Perchè questo è il mio stile, perché chi mi conosce sa che questa è la mia cifra. Giovedì abbiamo mandato in onda un servizio chiuso con Costanza Rizzacasa D’Orsogna, (mi dispiace di non averla potuta intervistare). Lei ha combattuto e vinto una dura battaglia contro i disturbi alimentari e il bullismo, due temi che considero importanti e che ho trattato spesso in questi mesi in questo programma, mai con superficialità. Mi dispiace di non averla presentata con il dovuto risalto come lei si aspettava, quale prestigiosa firma del Corriere Della Sera”.

E poi, ha aggiunto: “Personalmente non ho fatto vedere il suo libro, e voglio porre rimedio facendo vedere la copertina ‘Non superare le dosi consigliate’ perché sono sicura che possa essere di grande aiuto a tutti quelli che combattono ogni giorno una battaglia contro i disturbi alimentari. Spero che dando valore al suo ruolo di grande giornalista e scrittrice e facendo rivedere il romanzo, a cui è stata data poca visibilità nel servizio, come lei ha sottolineato, tutto ciò serva e possa dimostrarle che siamo dispiaciuti e le rinnovo la mia stima”.

Adriana Volpe conduce da sola Ogni mattina

Adriana Volpe, da qualche giorno, non conduce più la trasmissione “Ogni mattina” che va in onda su Tv8 alle 9.45 dal lunedì al venerdì in coppia con Alessio Viola ma è rimasta sola anche se al suo fianco, come opinionista c’è sempre Giovanni Ciacci.

Il programma avrà una veste nuova con le rubriche di Lorenzo Farina.

E poi, anche Lorenzo Campagnari, autore di X Factor, ed Annie Mazzola, Don David Maria Riboldi, Don Ernesto Piraino e Stephanie Glitter. I momenti comici sono affidati a I Sansoni mentre, come inviati, sempre Daniele Piervincenzi, Luca Calvani e Fabio Persico.

