A soli 26 anni è morta l’attrice sudcoreana Song Yoo-jung, nota per la serie Mbc “Make Your Wish”: si fa largo l’ipotesi suicidio

Song Yoo-jung

Lo scorso 23 gennaio, all’età di 26 anni, è morta l’attrice sudcoreana Song Yoo-jung. La donna era nota per essere tra le protagoniste della serie Mb “Make Your Wish”. Ad annunciare la morte è stata l’agenzia Sublime Artist Agency. Attualmente non sono ben chiare le cause del decesso, ma non si esclude l’ipotesi del suicidio. Qualora si trattasse davvero di questo, non sarebbe il primo caso. Nel recente passato si sono tolte la vita star del k-pop come Sulli e Goo Hara.

LEGGI ANCHE—> Paesi Bassi, feroci proteste anti-lockdown: oltre 180 arresti

Song Yoo-jung

IN AGGIORNAMENTO

LEGGI ANCHE—> Covid-19, positivo anche il magnate Herù: l’uomo più ricco del Messico