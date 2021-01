LVMH Watch Week 2021: le novità dell’alta orologeria Bvlgari

Le novità dell’alta orologeria firmate LVMH vengono presentate quest’anno in un’innovativo evento digitale, che segue il successo dell’edizione inaugurale della LVMH Watch Week svoltasi a Dubai l’anno scorso.

Protagonisti dell’evento sono i nuovi orologi Bvlgari, che rispecchiano lo spirito creativo e il savoir-faire del Marchio. Al centro c’è l’universo femminile, con nuovi modelli che uniscono sofisticazione ed eleganza: il nuovo Serpenti Spiga il Gioielliere del Tempo sublima la sua icona, mentre il modello Divas Dream Peacock, eccezionalmente rifinito, evidenzia la più raffinata maestria dei métiers d’arts unita a complessi meccanismi. Lvcea, infine, propone nuovi giochi di luce grazie a un quadrante in madreperla con intarsio tridimensionale.

Sul fronte maschile, l’orologio cult Octo Finissimo accresce ulteriormente il suo fascino grazie a un modello Cronografo GMT lucido-satinato, impermeabile fino a 100 metri. Infine, un modello Octo Roma con cassa high-tech racchiude un nuovissimo movimento Ripetizione minuti con 3 martelletti, reinterpretando l’Alta Orologeria in un’espressione contemporanea e consacrando definitivamente l’arte orologiera di Bvlgari nell’olimpo delle innovazioni e del savoir-faire delle grandi complicazioni svizzere. Ora più che mai, il concetto di “bellezza della meccanica” si addice agli orologi Bvlgari.

«Le nuove creazioni Bvlgari esprimono lo spirito della Maison: la sensibilità per l’arte dei gioielli e la maestria artigianale e i design iconici e audaci, sintesi perfetta di un DNA fortemente radicato nella cultura italiana e nel più eccellente savoir-faire svizzero», sottolinea Jean-Christophe Babin, CEO del Gruppo Bvlgari.

In occasione della LVMH Watch Week 2021 il gruppo presenta anche le novità di Hublot, come il nuovo Big Bang Tourbillon Automatic Orange Sapphire, e gli ultimi modelli di Zenith, in particolare la nuova generazione del calibro El Primero con il nuovo Chronomaster Sport. L’obiettivo è «unire le forze per presentare la potenza, l’innovazione e le competenze dei Marchi Orologieri del Gruppo: Bvlgari, Hublot e Zenith», conclude Stéphane Bianchi, CEO Divisione Orologi e Gioielleria di LVMH.