l’indonesia-sequestra-una-petroliera-iraniana-e-una-cinese-per-uno-scambio-di-greggio-illegale

GIACARTA – Il governo indonesiano ha annunciato che la sua guardia costiera ha bloccato la petroliera iraniana “MT Horse” e la nave panamense “Freya” (gestita da una compagnia cinese) con l’accusa di aver effettato un trasferimento illegale di petrolio domenica scorsa. Il portavoce della guardia costiera ha spiegato che le due navi sono state bloccate nel mare della provincia di Kalimantan e sono state scortate nel porto dell’isola di Batam per essere messe a disposizione dei giudici.

“Le navi erano state individuate alle 5,30 del mattino del 23 gennaio mentre avevano disconnesso i loro sistemi di riconoscimento elettronico, non mostravano la loro bandiera e non rispondevano alle nostre richieste radio di identificazione”, ha spiegato il portavoce della guardia costiera. I due cargo stavano trasferendo il petrolio da una unità all’altra, violando le leggi marittime internazionali sulla sicurezza e la trasparenza

Le due superpetroliere sono capaci ciascuna di circa 2 milioni di barili di petrolio: la Very Large Crude Carrier (VLCC) MT Horse, di proprietà della National Iranian Tanker Company (NITC), era ancora quasi del tutto carica, mentre la VLCC MT Freya, gestita dalla Shanghai Future Ship Management Co, era quasi scarica.

L’azione messa in atto dalla petroliera iraniana è stata un tentativo di nascondere la società destinataria del greggio iraniano, sicuramente per sfuggire al sistema di sanzioni economiche che gli Stati Uniti hanno messo in piedi per contrastare il regime iraniano.

A Teheran in tarda mattinata il ministero degli Esteri ha comunicato di aver contattato la diplomazia indonesiana per chiedere spiegazioni su quanto avvenuto. Molte volte ad episodi del genere l’Iran ha risposto con atti di ritorsione, come sequestrare navi del Paese che ha effettuato il sequestro delle loro petroliere. L’Indonesia è un Paese islamico molto importante, con cui l’Iran ha sempre mantenuto relazioni corrette.