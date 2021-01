Laura Cremaschi sensuale in tuta da meccanico, è uno schianto – FOTO

La showgirl Laura Cremaschi mostra tutta la sua sensualità indossando la sua nuova tuta da meccanico, è un sogno per i suoi fan.

Laura Cremaschi (Getty Images)

La showgirl bergamasca, Laura Cremaschi, anticipa il carnevale e si lascia immortalare in un outfit molto particolare. Dopo il suo ingresso nel mondo dello spettacolo subito dopo il diploma, Laura giovanissima riceve il titolo di Miss Padania per poi ritrovarsi di fronte a molte porte aperte. Fra queste una delle più recenti è sicuramente quella di Paolo Bonolis, la soubrette infatti ha interpretato il ruolo della Bonas di Avanti Un altro. Inoltre, grazie alle sua innata capacità di stare al centro dell’attenzione anche dai suoi riscontri sui social si nota la sua popolarità.

Laura Cremaschi si cimenta in tenuta da meccanico

“Vogliamo dare una controllatina all’olio ragazzi? 😂” sono le parole utilizzate dalla bionda showgirl per commentare ironicamente, ed ancor prima dei suoi ammiratori, il suo ultimo scatto. L’istantanea in cui Laura appare con indosso una variante molto femminile della tipica tuta da meccanico è stata pubblicata meno di un ora fa sul suo profilo Instagram ed ha repentinamente superato i 17mila apprezzamenti.

Fin da subito le caratteristiche dello scatto volutamente osé appaiono in maniera lampante grazie all’ausilio dell’importante scollatura nel suo originale capo d’abbigliamento.

Ed ugualmente l’espressione, incredibilmente ammiccante dell’improvvisa amante dei motori ed ancor più dei pronostici calcistici, non lascia spazio ai dubbi. Ad aiutare in tal senso saranno forse le opinioni dei suoi fan, vediamone alcune: “favolosa” oppure “con una meccanica come te sarei sempre in officina…❤️😍“.