Impeachment al Senato: “Trump è una minaccia per la democrazia”

NEW YORK La leader della maggioranza democratica alla Camera, Nancy Pelosi, ha mantenuto la promessa: e poco dopo le sette di lunedì sera, l’una di notte in Italia, ha trasmesso l’unico articolo per l’impeachment di Donald Trump – un documento di 5 pagine – al Senato. Passa dunque alla Camera Alta la responsabilità di decidere se l’ex presidente sotto accusa, è effettivamente colpevole dell’accusa di incitamento all’insurrezione: l’assalto al Congresso dello scorso 6 gennaio perpetrato dai sostenitori dell’allora presidente, subito dopo aver partecipato a un suo comizio.

Su richiesta del leader repubblicano al Senato Mitch McConnell il processo inizierà fra due settimane: intorno al 9 febbraio, per dare a The Donald il tempo di preparare la sua difesa. Di sicuro Trump è già entrato nei libri di Storia: primo presidente della storia americana ad essere messo formalmente sotto accusa due volte nel corso di un solo mandato. Se sarà condannato, è tutto da vedere: per ora solo un pugno di senatori – Mitt Romney in testa – si sono detti favorevoli alla procedura, guardandosi però bene dal rivelare come intendono votare. Tutti gli occhi saranno puntati su McConnell: in privato ha infatti detto di considerare il processo l’occasione di liberarsi di Trump, visto che l’ex presidente, già fuoriuscito dalla Casa Bianca, rischia l’interdizione dai pubblici uffici, ovvero essere bandito dalla politica, e dunque impossibilitato a ripresentarsi alle presidenziali del 2024.

Ma molti senatori sono incerti. Il tycoon ha infatti già annunciato di voler fondare un nuovo partito, il Patriot Party: e minaccia di schierare i suoi uomini alle prossime primarie per sfidare tutti coloro che voteranno per certificare la sua colpevolezza. E intanto ha aperto un nuovo ufficio in Florida, a Palm Beach – dove risiede da quando ha lasciato la Casa Bianca – per gestire la sua comunicazione, visto che Twitter gli ha chiuso l’account. Ai giornalisti accreditati, ieri è infatti arrivata una mail dall” “Ufficio dell’ex presidente”: annunciando che si occuperà, appunto, di divulgare comunicati stampa, amministrare la sua corrispondenza e la sua partecipazione ad eventi pubblici: “Il presidente Trump resterà sempre un campione del popolo americano”, scrivono.

Intanto, pure il nuovo presidente Joe Biden approva la procedura: “Il processo va fatto. Forse avrà ripercussioni sull’avvio della mia agenda, ma gli effetti sarebbero peggiori se lo si evitasse”.

A parte qualche seduta tecnica che avverrà nei giorni precedenti, il processo di impeachment inizierà il 9 febbraio – dando così a Trump la possibilità di lavorare alla sua difesa ma anche a Biden di far passare il suo piano da due trilioni di dollari per rilanciare il paese. Per dichiarare colpevole l’ex presidente (un evento storico) servono 67 voti. I democrati ne hanno, però, appena 50 voti e dunque servirebbe il sostegno di almeno 17 da membri del partito dell’elefante.

Intanto l’ex presidente fatica a trovare avvocati disposti a prendere le sue difese: per ora l’unico a essere già stato ingaggiato è Butch Bowers, della Carolina del Sud, esperto di diritto elettorale.