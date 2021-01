il-commissario-ricciardi,-anticipazioni-della-seconda-puntata

Il commissario Ricciardi anticipazioni seconda puntata: spoiler

Il commissario Ricciardi anticipazioni seconda puntata: lunedì 1° febbraio 2021 va in onda la seconda puntata della fiction con Lino Guanciale nei panni del protagonista. La regia è di Alessandro D’Alatri.

Questa fiction è una coproduzione Rai Fiction-Clemart srl e è tratta dai romanzi della serie Il commissario Ricciardi di Maurizio de Giovanni editi da Giulio Einaudi Editore.

Del cast – oltre a Lino Guanciale – fanno parte Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti, Mario Pirrello, Fabrizia Sacchi, Nunzia Schiano, Adriano Falivene, Marco Palvetti e Peppe Servillo.

Di seguito la trama e le anticipazioni del secondo episodio de Il commissario Ricciardi, in onda lunedì 25 gennaio 2021 su Rai 1 a partire dalle ore 21.25 circa.

Il commissario Ricciardi anticipazioni episodio 2: La condanna del sangue

Cosa succede quando si gioca con le illusioni, si cancellano le speranza e i sogni? Lo scopre a sue spese Carmela Calise. La donna, cartomante-usuraia, fa del futuro la sua professione e ne trae vantaggio inventandolo. Di fatto predice quello che succederà e poi sbriciola ogni sogno tra le dita.

Mentre la dolcezza della primavera invade Napoli con profumi e canzoni, sboccia anche l’amore. È il più tenero di tutti, ma si trasforma nella peggiore delle condanne. Persino il ricordo di una passione del passato si spegne nel sangue.

Ricciardi (Lino Guanciale) indaga sulla morte di Carmela Calise. Durante le ricerche incontra per la prima volta Enrica (Maria Vera Ratti).

Il commissario Ricciardi quando va in onda su Rai 1? Programmazione

La programmazione de Il commissario Ricciardi prevede sei episodi da cento minuti l’uno. L’appuntamento è su Rai 1 in prima visione assoluta alle 21.25 nelle seguenti date:

Prima puntata – lunedì 25 gennaio 2021

– lunedì 25 gennaio 2021 Seconda puntata – lunedì 1° febbraio 2021

– lunedì 1° febbraio 2021 Terza puntata – lunedì 8 febbraio 2021

– lunedì 8 febbraio 2021 Quarta puntata – lunedì 15 febbraio 2021

– lunedì 15 febbraio 2021 Quinta puntata – lunedì 22 febbraio 2021

– lunedì 22 febbraio 2021 Sesta puntata – lunedì 1° marzo 2021

ATTENZIONE: la programmazione de Il commissario Ricciardi su Rai 1 è soggetta a variazioni.

RaiPlay Il commissario Ricciardi in diretta e in streaming

Il commissario Ricciardi in diretta streaming è disponibile su RaiPlay. Sempre su questa piattaforma, gratuita e legale, puoi vedere on demand gli episodi dopo la messa in onda. Per accedere visita il sito ufficiale o scarica l’app.