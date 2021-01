david-guetta-live-da-dubai-il-6-febbraio-per-l’unicef.

La superstar francese e residente a Dubai, David Guetta, classificato come il DJ numero 1 al mondo nel 2020, eseguirà un’incredibile performance per i fan di tutto il mondo sull’eliporto dell’iconico Burj Al Arab Jumeirah. L’evento, interamente online, sarà disponibile gratuitamente. Sarà possibile assistere alla performance sabato 6 febbraio 2021 sul canale YouTube di David Guetta: https://youtu.be/xaurMcGqZHU

Sullo sfondo del bellissimo tramonto di Dubai, dei fuochi d’artificio e dello spirito indomabile della città, si tratta di una produzione straordinaria di musica e luci progettata per mantenere la città e la sua offerta diversificata sotto i riflettori mondiali. David Guetta dedica la sua performance a questa città che chiama casa e invita i suoi milioni di follower in tutto il mondo ad unirsi all’evento online nel leggendario punto di riferimento di Dubai in uno spettacolo che unisce solidarietà, speranza e ottimismo, mentre il mondo continua a combattere la pandemia.

Attraverso questo evento unico, David Guetta mira a raccogliere fondi per sostenere l’UNICEF e la campagna Education Uninterrupted di Dubai Cares, una campagna nazionale di raccolta fondi che affronta l’impatto dell’epidemia di COVID-19 sull’istruzione di bambini e giovani. La campagna ha spronato l’intera comunità degli Emirati Arabi a fare donazioni a sostegno dei bambini e dei giovani di famiglie a basso reddito che non possono permettersi di acquistare un computer, un portatile o un tablet per unirsi ai loro coetanei nella didattica a distanza nella sicurezza delle loro case.

Parlando della sua performance di beneficenza, David Guetta ha dichiarato: “Dopo Miami, New York e il Louvre di Parigi, sono molto orgoglioso di annunciare che stiamo salendo sulla cima dell’iconico Burj Al Arab Jumeirah per un altro spettacolo United At Home, questa volta in una città che è cara al mio cuore: Dubai. Finora, abbiamo raccolto più di 1,6 milioni di dollari, grazie a tutti coloro che hanno partecipato in tutto il mondo. In questi tempi difficili, speriamo di portare conforto, gioia e sostegno attraverso il potere della musica e delle emozioni. Abbiamo sostenuto molti enti di beneficenza e contribuito a fare la differenza nella vita delle persone durante la pandemia. Oggi continuiamo in questa direzione, a favore di UNICEF e Dubai Cares“.

L’intero evento sarà disponibile online, gratuitamente.

Quando assistere allo spettacolo:

Data: sabato, 6 febbraio 2021

Ora: 15.00 – ora italiana

Dove vedere lo spettacolo:

L’intero spettacolo può essere visto sul canale YouTube di David Guetta: https://youtu.be/xaurMcGqZHU

Link per donare online: https://davidguetta.com/donate/

Grande sostenitore dell’industria dell’intrattenimento e delle arti, Issam Kazim, CEO di Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (Dubai Tourism) ha commentato: “Dubai Tourism è orgoglioso di sostenere il pluripremiato artista internazionale David Guetta e di essere solidale con le persone di tutto il mondo. Siamo inoltre riconoscenti per il sostegno e gli sforzi fatti da UNICEF, Dubai Cares e Jumeirah Group nell’aver saputo sfruttare i punti di forza della città per una causa degna come questa, soprattutto in questi tempi difficili. Come ogni iniziativa lanciata per diffondere un senso comune di positività attraverso comunità e culture diverse e avvicinare ancora di più le nazionalità, questa innovativa e lodevole performance online di David Guetta sulla cima dell’iconico Burj Al Arab Jumeirah è il simbolo del forte senso di vivacità e ottimismo che prevale in tutta la città. Invitiamo i fan di tutto il mondo a seguire lo show online di David Guetta e godere di una spettacolare performance musicale nella sicurezza e nel comfort delle loro case“.

Parlando dell’importanza della donazione e della solidarietà durante la pandemia di COVID-19, il Dr. Tariq Al Gurg, Chief Executive Officer di Dubai Cares e membro del suo Consiglio di Amministrazione ha dichiarato: “Siamo molto felici di far parte di questa iniziativa di grande impatto con David Guetta, un famoso DJ di livello globale che senza dubbio giocherà un ruolo nell’alleviare a modo suo gli effetti della pandemia, lasciando un’impronta positiva e portando avanti l’ottimismo e la gioia di cui abbiamo bisogno nella ripresa dalla pandemia. Dubai Cares è impegnata a continuare il viaggio con i suoi partner e ad avere effetti duraturi e positivi nella vita dei bambini e dei giovani, aumentando sempre più il suo impatto che finora ha già raggiunto oltre 20 milioni di beneficiari in 60 Paesi in via di sviluppo. Grazie a David Guetta e ai suoi milioni di follower in tutto il mondo, possiamo estendere la portata di questo messaggio a livello globale, e Dubai Cares ha il privilegio di essere un beneficiario della sua iniziativa di beneficienza globale con Dubai Tourism. Questo contributo alla campagna Education Uninterrupted riflette davvero i valori profondamente radicati in figure di primo piano dell’intrattenimento e dell’arte: fare beneficenza alle comunità degli Emirati Arabi nonostante i tempi critici che stiamo affrontando a causa della pandemia. È imperativo ricordare che i bambini di oggi sono i medici, i ricercatori, gli insegnanti e i leader di domani. Dobbiamo assicurarci che in tempi come questi, l’apprendimento non deve essere interrotto e l’educazione deve continuare in una nuova forma attraverso la didattica mista e a distanza“.

Education Uninterrupted spera anche di alleviare il peso sui genitori che stanno giocando un ruolo chiave nella didattica a distanza dei loro figli, così come desidera sostenere gli insegnanti nei loro sforzi per continuare a fornire un’istruzione di qualità agli studenti durante la pandemia di COVID-19 e oltre. Le donazioni possono essere fatte a questo link: https://www.dubaicares.ae/supports-us/education-uninterrupted/

Alexander Lee, Chief Commercial Officer di Jumeirah Group, ha concluso: “È un onore ospitare un evento così eccezionale per una causa così lodevole, in collaborazione con Dubai Cares, UNICEF e il Dubai Tourism, dal punto più alto di uno degli hotel più iconici e instagrammati del mondo, il Burj Al Arab Jumeirah, l’hotel simbolo del Jumeirah Group. Questa iniziativa fa parte di molte esperienze incredibili accadute a Dubai e si unisce alla collezione di eventi spettacolari e memorabili che hanno avuto luogo sul nostro eliporto, catturando l’attenzione del pubblico di tutto il mondo e creando passaparola per Dubai. Nel corso degli anni abbiamo ospitato molti eventi unici al Burj Al Arab Jumeirah, tra cui la partita di tennis tra Roger Federer e Andre Agassi, lo Sky Fight del campione di pugilato Anthony Joshua, l’acrobazia della Formula Uno Red Bull Racing, la speciale esibizione di golf del campione Rory Mcllroy e il salto adrenalinico del Red Bull X-Fighter Danny Torres che si è lanciato in sella alla sua moto da un elicottero sull’eliporto. Tutti questi eventi hanno reso Dubai una destinazione che vale la pena di scoprire più volte nella vita“.