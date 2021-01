conte-si-fa-attendere-da-mattarella:-due-ore-di-‘ritardo’-per-girare-il-videomessaggio-d’addio-per-i-social

Si può far aspettare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel mezzo di una crisi politica, per realizzare un videomesssaggio di saluto ai propri followers e potenziali elettori? Secondo indiscrezioni è questo il motivo per cui Giuseppe Conte salirà soltanto a mezzogiorno al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni al presidente della Repubblica, dopo averle annunciate poco dopo le nove nel Consiglio dei ministri convocato ad hoc.

A rilanciare l’ipotesi sono il Corriere della Sera e Alessandra Sardoni, inviata per il TG La7, che sottolineano come il premier uscente e il suo staff starebbero preparando un videomessaggio “di saluto”. Il premier non terrà infatti alcune conferenza stampa.

Inizialmente le cronache davano Conte in procinto di recarsi al Colle pochi minuti dopo le 10, al termine del Cdm, mentre l’auto del premier non si è mai mossa da Palazzo Chigi. Che i rapporti tra Conte e Mattarella siano tesi si chiacchiera da giorni: non è passata sotto traccia infatti che su diversi quotidiani è stata fatta filtrare “l’indignazione” da parte del presidente Mattarella per la scelta di Conte di rimandare le dimissioni alla giornata di oggi.

“Mentre l’Italia vuole sapere se la nonna anziana avrà il vaccino, mentre imprenditori e lavoratori non hanno un euro, questi cercano traditori e transfughi, basta che abbiano un simbolo parlamentare. Ora siamo al cinegiornale di Casalino che sta preparando il video di commiato del premier visto che non c’è più l’Istituto Luce“, è sbottato il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri in diretta a La7.

© Riproduzione riservata