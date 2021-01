calciomercato-juventus,-trovato-l’erede-di-chiellini:-contatti-in-corso

Calciomercato Juventus | Paratici ha messo nel mirino per l’estate quello che viene considerato l’erede di Giorgio Chiellini per la difesa

La Juventus, con il ritorno di Chiellini, è tornata a far bene. Dopo diverse partite, i bianconeri sono riusciti a tenere la porta inviolata in occasione del match contro il Bologna. Nonostante ciò, il calciatore si avvia verso i 37 anni e la tenute fisica non è la stessa di una volta. La dirigenza stessa sa che deve svecchiare il reparto per dar vita ad un nuovo ciclo.

Secondo quanto riferito da The Athletic, uno dei giocatori ritenuto possibile erede dell’ex Livorno è Pau Torres del Villarreal. Il centrale, nato nel 1997, piace per due motivi in particolare: la bravura in fase d’impostazione e l’abilità nel gioco aereo. Il calciatore ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro in un contratto valido fino al 2024 e su di lui ci sarebbero anche Chelsea, Barcellona e Real Madrid.

Calciomercato Juventus, possibile scambio di prestiti con la Lazio

In vista di questi ultimi giorni di mercato, le società sono alla ricerca delle occasioni che potrebbero presentarsi per aiutarle a puntellare quelle zone in cui la rosa è deficitaria. Due di queste sono Juventus e Lazio. La prima cerca un’ulteriore punta per rinfoltire il parco attaccanti, mentre i biancocelesti devono far fronte al grave infortunio di Luiz Felipe.

Per questo, i due club starebbero ragionando su uno scambio di prestiti che potrebbe accontentare tutti. Felipe Caicedo passerebbe in bianconero, mentre Demiral in biancoceleste. Il primo ha chiesto da diverso tempo la cessione a Lotito, mentre il turco, pur essendo molto promettente, non è un titolare inamovibile dell’attuale rosa di Pirlo.