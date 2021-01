Bra: i tratti salienti dell’attività 2020 della Polizia Municipale

A pochi giorni dalla ricorrenza di San Sebastiano (patrono della Polizia Locale e compatrono cittadino) come da tradizione, la Polizia Municipale braidese ha organizzato una conferenza stampa (virtuale, in collegamento Skype, data l’emergenza Covid-19 ndr) nella quale sono stati presentati i tratti salienti dell’attività 2020 del Corpo.

Tra i partecipanti: il sindaco di Bra Gianni Fogliato, il vice-sindaco con delega alla Polizia Municipale Biagio Conterno, il segretario generale Monica Basso, il comandante della Polizia Municipale braidese Mauro Taba, il commissario Sergio Mussetto.

1776 pattuglie impegnate (da marzo a dicembre 2020) per le attività di controllo per l’emergenza sanitaria con 2706 persone verificate con verifica delle autocertificazioni;

25 persone denunciate per il mancato rispetto dei DPCM, 47 persone contravvenute amministrativamente;

130 violazioni accertate in materia di vigilanza ambientale;

143 incidenti stradali rilevati; 196 giorni in cui il pattugliamento è stato svolto fino alle 24, 1 di notte;

ogni anno vengono dedicate 9 ore per il servizio di viabilità alle scuole, per un totale di 2000 ore all’anno;

90 notizie di reato inviate all’Autorità Giudiziaria e 48 per reati di cui si sono scoperti gli autori;

8542 sanzioni redatte per violazioni al Codice della strada, di cui: 6398 verbali per infrazioni dinamiche, 1710 verbali per infrazioni statiche, 434 verbali per zona blu, 11663 punti decurtati;

Sosta negli spazi invalidi: 78;

Sosta sui marciapiedi: 31;

Sosta su attraversamenti-passaggi pedonali: 27;

Sosta in luogo vietato per pulizia strade: 85;

Sosta in zona a traffico limitato: 181;

Divieti di sosta generici (zone disco, fuori dagli appositi spazi, non parallelamente all’asse stradale, in area mercatale): 1.308;

Zona a pagamento: 402;

Superamento del limite di oltre 60 km/h (con sospensione patente da 6 a 12 mesi): 21;

Superamento del limite di oltre 40 km/h ma meno di 60 km/h (con sospensione patente da 1 a 3 mesi): 121;

Velocità pericolosa: 31;

Accesso all’Area Pedonale (Telecamere): 2.042;

Veicoli sequestrati per mancanza di copertura assicurativa: 41;

Patenti scadute ritirate: 4;

Veicoli sospesi dalla circolazione per omessa revisione: 144;

Guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche: 1;

Mancanza di documenti al seguito: 26;

Violazioni relative alla precedenza alle intersezioni semaforizzate: 26;

Uso del cellulare alla guida: 80;

150 veicoli rimossi per sosta in luogo vietato;

9 gli abusi edilizi scoperti; 1200 ore dedicate per attività di vigilanza sul commercio, mercati e pubblici esercizi;

20089 telefonate ricevute nella centrale operativa, di cui 1402 per richieste d’intervento e 18687 per richiesta d’informazioni.