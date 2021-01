arriva-la-zona-“rosso-scuro”:-test-e-quarantena-per-viaggiare

Mentre impazza la crisi politica, nasce un’altra questione: l’introduzione di un nuovo colore per i territori. Potrebbe arrivare anche in Italia, infatti, la zona “rosso scuro”: chi vorrà uscire da queste aree, anche per viaggi essenziali, dovrà sottoporsi a test e quarantena fino a 14 giorni.

La proposta arriva dalla Commissione europea su richiesta dei capi di Stato e di Governo dell’Unione, il nostro Paese non è comunque obbligato ad accogliere questa “raccomandazione”. Se però la linea verrà seguita, da subito entrerebbero in fascia “rosso scuro” Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e provincia autonoma di Bolzano. Subirebbero, dunque, delle restrizioni più dure le zone con più di 500 contagi su 100 mila abitanti negli ultimi 14 giorni. La nuova mappa ufficiale sarà pubblicata nei prossimi giorni dopo ulteriori verifiche dall’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione delle malattie.

I governatori regionali non hanno reagito bene alla notizia: “In questo modo – dicono – vengono penalizzate le Regioni che effettuano più tamponi”.

E intanto è crisi politica, sarà Conte-Ter?

Un dibattito che nasce durante una pesante crisi di Governo con le dimissioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e una forte incertezza politica. Cosa accadrà nelle prossime ore è ancora tutto da capire. In Senato, intanto, è nato il gruppo dei “Responsabili”, da domani pomeriggio inizieranno le consultazioni, il Capo dello Stato capirà se in Parlamento esiste una nuova maggioranza in grado di sostenere un Conte-Ter. Se così non sarà, potrebbe aprirsi la strada di un governo tecnico o di scopo fino a nuove elezioni, tutto è ancora possibile.

