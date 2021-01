alice-sebastiani,-figlia-di-amadeus:-bella-da-togliere-il-fiato

Spread the love

Prima della storia con Giovanna Civitillo, l’amore di Amadeus era per l’ex compagna Marisa con la quale ha avuto una figlia.

Alice Sebastiani (Instagram)

Il ‘Festival di Sanremo’, a meno di clamorosi ribaltoni nelle prossime settimane, prenderà il via nel mese di marzo. Tante le sorprese preparate per i telespettatori, ma una certezza ormai consolidata: Amadeus. Sarà ancora lui, infatti, a dirigere i giochi di uno degli eventi più importanti mediaticamente nel panorama italiano.

Confermato il conduttore ravennate, che lo scorso anno ha raccolti grandi consensi per la conduzione del Festival. Una scelta convinta anche da parte dei dirigenti Rai, che ormai vedono in Amedeo (nome all’anagrafe) un volto di punta in grado di poter trascinare lo share a favore dell’emittente pubblica.

Già ogni sera il buon Amadeus intrattiene il pubblico con ‘I soliti ignoti’, che nel pre serata di Rai1 ha ormai conquistato un posto d’onore nel cuore dei telespettatori. Ad oggi il presentatore, come noto, vive la sua vita privata lontano dai riflettori con la compagna Giovanna.

Ma nel cuore di Amadeus non c’è stata sempre lei. Prima di conoscere la Civitillo, infatti, il conduttore ha avuto una lunga storia d’amore con Marisa Di Martino, donna lontana dai riflettori ma con la quale Amedeo ha avuto anche una figlia.

Amadeus, la figlia Alice Sebastiani

Alice Sebastiani, primogenita del conduttore, è una classe 1998. Nata, come detto, dalla relazione con Marisa Di Martino, la ragazza al momento non ha trovato spazio nel mondo dello spettacolo. Sarà l’età, o anche evidentemente un interesse molto scarno nei confronti di quel mondo a cui appartiene papà.

Lei però annovera tra le sue grandi passioni la moda, come testimonia anche il suo percorso di studi in Fashion Business all’Istituto Marangoni di Milano. Una ragazza che, però, resta davvero molto lontana dalla notorietà.

E’ presente su Instagram, ma i followers – va detto – non sono i migliaia che seguono papà Amedeo e la compagna Giovanni. Questione di priorità, evidentemente, visto che Alice resta una ragazza della quale si sa poco o nulla.

La ragazza resta, però, attiva sui social pur non avendo un seguito molto ampio. Una bellezza travolgente, che si rivolge ai suoi followers anche in modo particolare. Uno stile, in qualche modo, che si collega a suo papà.