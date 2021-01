alba-parietti-e-la-polemica-verso-il-gf-vip:-“impariamo-a-vergognarci”

La showgirl italiana Alba Parietti lancia una polemica al “Grande Fratello Vip”, dopo la partecipazione del figlio al reality show.

A. Parietti (Instagram)

Alba Parietti è una conduttrice televisiva, opinionista ed ex attrice italiana. Ai suoi esordi ha avuto anche una breve esperienza come cantante.

Deve il suo nome all’omonima città piemontese, che fu la prima ad essere liberata nel 1945. Ha frequentato il liceo artistico statale e in seguito partecipò al concorso di bellezza “Miss Italia” nel 1978.

Le prime esperienze in tv risalgono agli inizi degli anni ottanta su un emittente locale torinese. Nel 1984 ha fatto da valletta per Gigi Sabani in “Ok, il prezzo è giusto!” trasmesso su Italia 1.

Ottenne la popolarità sul piccolo schermo nel 1990 con la conduzione del programma calcistico “Galagol” su Telemontecarlo, affiancata da Massimo Caputi. La Parietti è stata in seguito la prima conduttrice donna di “Striscia la Notizia”.

Leggi anche -> Alba Parietti dedica al figlio al Gf “Scegli ciò che senti”

La showgirl è stata diverse volte chiamata in causa come opinionista. Ha partecipato in queste vesti a vari reality show come “La Fattoria”, “L’isola dei Famosi”, e “La pupa e il secchione”. Nel 2017 è stata concorrente della trasmissione Rai “Ballando con le Stelle”.

L’attacco di Alba Parietti

La presentatrice tv è stata diverse volte sotto la luce dei riflettori, ma non solo per la sua bravura e per la sua innegabile bellezza. Infatti spesso sono le dichiarazioni da lei rilasciate, a catturare l’attenzione, dalle quali non di rado se ne traggono delle interessanti considerazioni.

Leggi qui —> Alba Parietti distrutta dal lutto: la consola l’amica di sempre

Leggi qui —> Alba Parietti fiera del figlio Francesco Oppini, ma piovono critiche: “Senza talento”

Nella sua pagina Instagram infatti, la Parietti ha recentemente pubblicato un post dove lancia una polemica nei confronti del Gf Vip. Nello specifico l’attacco sarebbe indirizzato alla modella Dayane Mello, anche se non direttamente citata, colpevole di aver detto alcune frasi non proprio “ortodosse”.

La brasiliana, all’interno della popolarissima casa, ha fatto una battuta poco felice sulla “pancia”, evidentemente ritenuta da lei esteticamente brutta, che non è piaciuta alla conduttrice piemontese.

Quest’ultima ha mandato all’interno della sua pubblicazione un messaggio rivolto ad Alfonso Signorini. Ha affermato che un programma come questo, data la visibilità, ha una grande responsabilità nel sensibilizzare il pubblico verso questi temi delicatissimi.

Prosegue dicendo che quando è stato suo figlio Francesco Oppini a fare delle battute fuori luogo all’interno della casa, è stata lei stessa la prima a criticarlo. A quest’ultimo ha comunque dato atto di essere sempre stato un ragazzo educato e sensibile, dimostrandolo in più occasioni durante il suo percorso all’interno del reality.

Proprio attraverso questo ragionamento quindi, si augura che certi messaggi non vengano più fatti passare in televisione, tantomeno in un programma visto anche da molti adolescenti, tanti dei quali soffrono di mancanza di autostima anche a causa di difetti fisici.