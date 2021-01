TG BYOBLU24 | 25 GENNAIO 2021 | EDIZIONE 19.00

Alcune notizie del TG di oggi:

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte potrebbe salire al Colle nelle prossime ore per rassegnare le dimissioni. La notizia è trapelata nel pomeriggio da fonti parlamentari. Mattarella a questo punto potrebbe prendere atto della situazione e chiedere a Conte di verificare la sussistenza di una nuova maggioranza per un Conte-Ter oppure individuare una nuova figura, anche non politica, e dare il via ad un governo di scopo o di unità nazionale per traghettare il Paese verso nuove elezioni.

“Un divieto generale di contatti umani è una grave violazione dei diritti civili”. Così un giudice tedesco ha accolto il ricorso di una persona che era stata sanzionata per aver violato il lockdown aprendo così un importante dibattito sulla legittimità e soprattutto sull’efficacia e sulla proporzionalità di questi provvedimenti restrittivi. Sulla vicenda abbiamo anche sentito l’avvocato Mauro Sandri.

Giungono altri avvertimenti dall’Unione europea. I fondi del Recovery Fund che arriveranno, non si sa bene quando, saranno infatti vincolati alle cosiddette riforme strutturali. Bruxelles tra le varie cose chiede che l’Italia abolisca “Quota 100” per tornare alla legge Fornero e chiede, inoltre, la revisione della tassazione sugli immobili.

Gli imprenditori della ristorazione sono arrivati a Roma da tutta Italia per lanciare un ultimatum al Governo: fateci riaprire oppure disobbediremo in massa. La preoccupazione è che, se le misure restrittive si protrarranno ancora, almeno il 50% delle attività saranno costrette a chiudere cedendo alle multinazionali uno dei patrimoni d’eccellenza del nostro paese: l’enogastronomia.

Nei Paesi Bassi migliaia di manifestanti sono scesi in piazza ad Amsterdam, Eindhoven ed altre città per protestare contro il primo coprifuoco istituito nel Paese dopo la fine della II Guerra mondiale. La protesta, che era iniziata pacificamente, ha assunto modalità violente nel corso delle manifestazioni.

In migliaia sono scesi in piazza sabato notte anche nel centro di Madrid, protestando contro le restrizioni anti-Covid19 e gridando al “complotto”, rigorosamente senza mascherina nonostante l’obbligo di indossarla anche all’aperto.

Claudio Messora