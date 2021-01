sanremo-2021,-svelati-i-nomi-delle-10-co-conduttrici:-chi-sono

Spread the love

Sanremo 2021, saranno dieci le donne accanto ad Amadeus e Fiorello sul palco dell’Ariston dal 2 marzo: i nomi sono pazzeschi

Sanremo 2020,un successo condiviso da Amadeus e Fiorello (Getty)

Non sappiamo ancora se il Festival di Sanremo 2021 avrà una vita facile, anche se i dubbi legati alla presenza o meno del pubblico in qualche modo risolti-. Sappiamo però che anche quest’anno Amadues e Fiorello saranno circondati da tanta bellezza e professionalità sul paco. Dieci co-conduttrici che si alterneranno nel corso delle cinque serate e siamo in gradi di svelarvi i nomi.

Le indiscrezioni arrivano soprattutto dal ‘Corriere della Sera’ dopo che il primo nome era stato ufficializzato dallo stesso Amadeus: è quello di Elodie, nelle inedite vesti di presentatrice. Una bellezza ammaliante, quella della cantante romana che tornerà un anno dopo il successo di ‘Andromeda’. E con lei anche un’attrice lanciatissima come Matilda De Angelis, bellezza tutta nostrana.

(Instagram)

Ma pronte a tornare sul palco del Festival a distanza di tredici mesi ci sono anche due donne che hanno fatto la loro fortuna anche con il calcio. Dovrebbe infatti sbarcare di nuovo in Riviera anche la compagna di Cristiano Ronaldo, la modella spagnola Georgina Rodriguez che nel frattempo ha avuto modo di imparare meglio l’italiano. Con lei pure Diletta Leotta che già era amatissima un anno fa e adesso è in come alla lista dei desideri per gli italiani.

Sanremo 2021, tutte le donne al fianco di Amadeus: un mix di bellezza e bravura

Ma secondo le indiscrezioni su Sanremo 2021, sono pronte altre due donne bellissime e affermate, Miriam Leone e Vanessa Incontrada. L’ex Miss Italia da tempo è indicata come papabile per il Festival e questo finalmente dovrebbe essere per lei l’anno buono. Anche il nome di Vanessa è stato spesso accostato a Sanremo, probabilmente a lei toccherà la serata finale.

(Instagram)

Novità assolute invece saranno l’attrice Matilde Gioli, una delle protagoniste della fiction rivelazione dell’anno 2020, Doc – Nelle tue mani accanto a Luca Argentero, e la top model Mariacarla Boscono. Il suo nome da un paio di mesi è gettonatissimo anche per il gossip che la vedrebbe legata a Stefano De Martino.

Amadeus però sembra aver deciso di pescare a piene mani tra le wags della Juventus. Insieme a Georgina infatti potrebbe essere della partita pure Alice Campello, felicemente mamma di tre bambini, influencer e moglie di Alvaro Morata.

Infine il conduttore per la decima donna non andrà molto lontano. Sono molto attendibili anche le indiscrezioni sulla presenza di sua moglie, Giovanna Civitillo, la cui presenza è indicata da tempo senza che nessuno abbia smentito. Un pacchetto di donne che rappresentano bellezza e forza, accanto ad altre presenza fisse come quelle di Fiorello, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic.