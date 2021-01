rigatoni-cacio-e-cannella

Ingredienti

360 g rigatoni

230 g Pecorino Dop

150 g brodo vegetale

burro

cannella in polvere

olio extravergine di oliva

sale

pepe

Durata: 1 h Livello: Facile Dosi: 4 persone

Scaldate il brodo vegetale in una casseruola fino a circa 50 °C, quindi scioglietevi 180 g di pecorino grattugiato, a fuoco basso, mescolando



per circa 15-20 minuti.

Versate tutto in un frullatore e frullate alla massima potenza aggiungendo 50 g di burro, sale, pepe e 1 cucchiaio di olio. Lasciate raffreddare.

Cuocete la pasta in acqua bollente salata. Intanto, scaldate leggermente in una padella 1 cucchiaio di cannella, per far sprigionare meglio i profumi. Unite una noce di burro e un mestolo di acqua di cottura della pasta.

Scolate la pasta a metà cottura e versatela nella padella e, aggiungendo a poco a poco un po’ della sua acqua, finite di cuocerla.

Toglietela dal fuoco. Frullate con un mixer a immersione la salsa al pecorino e usatela per mantecare la pasta, unendo, se serve, altra acqua di cottura. Terminate con pecorino grattugiato, un filo di olio e cannella in polvere.