recovery-fund:-l’ue-chiede-la-cancellazione-di-quota-100

La Commissione europea ha aggiornato le linee guida del Next Generation EU, lo strumento più comunemente conosciuto come Recovery Fund.

Rivedere le pensioni altrimenti niente fondi

Si tratta di raccomandazioni sempre più stringenti nei confronti dei Paesi membri e che vincolano l’utilizzo dei fondi a condizioni ben precise. Italia e Spagna sono i sorvegliati speciali, in particolare per quel che riguarda la materia delle pensioni. Ad entrambi i Paesi viene infatti chiesto esplicitamente dall’Unione europea di modificare l’impianto attuale che regola il sistema pensionistico.

Il ministro della Sicurezza sociale spagnolo ha proposto in questo senso di allungare da 25 a 35 anni il periodo di tempo su cui calcolare l’importo degli assegni, una misura che secondo il vice-premier e leader di Podemos, Pablo Iglesias, equivarrebbe a tagliare le pensioni.

Per l’Italia il discorso è analogo. Bruxelles, in particolare nella figura del commissario Valdis Dombrovskis con il benestare di Paolo Gentiloni, chiede espressamente la rimozione di Quota 100 come condizione necessaria per poter utilizzare i soldi del Recovery Fund. Non ci sono però solo le pensioni nel mirino dell’Unione europea.

Non solo il taglio delle pensioni tra le condizioni dell’Unione europea

Nella lista di raccomandazioni per il Paese si comprende anche una revisione sulla tassazione degli immobili, aprendo quindi all’introduzione di una nuova IMU, oltre a tagli indefiniti nel settore della pubblica amministrazione e alla riduzione del costo del lavoro per le imprese. Che tradotto significa stipendi più bassi, protezioni peggiori e contratti ancora più flessibili.

I 209 miliardi di euro che arriveranno, ancora non si sa quando, dall’Unione europea avranno quindi un costo piuttosto elevato in termini di perdita di sovranità economica. Decidono altrove quando arriveranno, decidono altrove come dovremmo spenderli, decidono altrove le condizioni per poterli spendere.

L’Italia può farcela da sola

Per capire a fondo la criticità di quest’impostazione è utile fare un confronto con i soldi che invece sono stati raccolti autonomamente dall’Italia sul mercato nell’ultimo anno. Dall’inizio dell’emergenza virus ad oggi, in sette mesi, l’Italia ha raccolto sul mercato 140 miliardi di euro. Si tratta di soldi certamente a debito, ma con un tasso di interesse decisamente basso, intorno allo 0.6%, e soprattutto senza nessuna condizionalità di spesa. In pratica questi soldi l’Italia può spenderli come e dove vuole.

Il paradosso è che nel 2020 l’Italia avrebbe potuto raccogliere molti più soldi sul mercato, arrivando addirittura a superare la stessa quota offerta dal Recovery Fund. In Francia per esempio hanno raccolto in tutto il 2020 sul mercato 309 miliardi di euro e in Germania 249. Soldi che avrebbero facilitato la vita di migliaia di imprenditori costretti a chiudere le serrande a causa delle misure draconiane imposte dal Governo.

In assenza di vantaggi e con tutti i rischi che comporta, l’unica ragione per prendere i soldi del Recovery Fund è quindi quella di vincolare ulteriormente l’Italia all’Unione europea e alle sue politiche di austerità.

Claudio Messora