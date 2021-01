ravioli-al-salmone-affumicato-e-lime-fatti-in-casa

I ravioli al salmone affumicato e lime sono un’idea perfetta per un primo piatto sfizioso ed elegante. Il sapore deciso del salmone si abbina alla perfezione alla freschezza data dalle zeste e dal succo di lime, che arricchiscono il ripieno, insieme alla ricotta vaccina.

Per realizzare questa ricetta abbiamo utilizzato una farina 00 che è adatta sia alle lavorazioni a mano che con macchinari e dà anche un’ottima stabilità della pasta in cottura.

Una volta cotti, i ravioli vengono poi conditi con burro aromatizzato al pepe rosa e qualche ciuffo di aneto, che è perfetto con il salmone, anche quando si tratta di semplici crostini al burro salato.

Per il ripieno abbiamo scelto il salmone affumicato scozzese, più dolce e meno salato della versione norvegese.

Questi ravioli sono perfetti con un calice di rosè, come ad esempio un Lagrein Rosè dell’Alto Adige.

Durata

Tempo di preparazione: 45 minuti

Tempo di cottura: 8 minuti

Tempo totale: 53 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

Per la pasta fresca

400 g Farina 00

4 Uova bio

1 cucchiaio Olio extra vergine di oliva

1 pizzico Sale

Per il ripieno

100 g Salmone affumicato

200 g Ricotta vaccina

1 Lime scorza grattugiata e succo

3 cucchiai Parmigiano Reggiano grattugiato

Per il condimento

4 noci Burro

2 cucchiaini Pepe rosa

4 ciuffetti Aneto

Preparazione

Per preparare la ricetta dei ravioli al salmone affumicato e lime, disponete la farina a fontana sulla spianatoia, dopodiché sgusciate le uova al centro e distribuite il sale solamente sulla farina.

Sbattete le uova con una forchetta ed iniziate poi pian piano ad amalgamare la farina, portandola verso il centro.

Aggiungete l’olio e lavorate con le mani fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo.

Formate un panetto, avvolgetelo nella pellicola e lasciate riposare per una mezz’ora.

Nel frattempo, preparate il ripieno. Sminuzzate il salmone, riducendolo a pezzettini non troppo piccoli.

Ponetelo in una ciotola e aggiungete la ricotta, il parmigiano, la scorza grattugiata di un lime e il suo succo.

Mescolate bene il tutto, finché tutti gli ingredienti risulteranno ben amalgamati. Mettete da parte.

Riprendete la sfoglia, dividetela in due parti e schiacciatene leggermente una con il palmo delle mani.

Iniziate poi a passarla nella macchina per pasta, iniziando dallo spessore maggiore e arrivando fino all’ultimo, rendendola ben sottile.

Fate la stessa cosa con l’altra parte di sfoglia: otterrete così due strisce.

Disponete il ripieno su una delle strisce, distribuendolo a dosi di circa una noce, aiutandovi segnando leggermente la sfoglia con il coppapasta per porlo al centro perfetto del raviolo.

Inumidite leggermente i bordi di ciascun raviolo con dell’acqua e posizionate poi la seconda striscia di pasta sopra la prima, eliminando l’aria intorno ad ogni noce di ripieno, per far sì che non si creino bolle.

Infine, formate i ravioloni con il coppapasta, premendolo a fondo sulle sfoglie e roteandolo un po’.

Tuffate i ravioli in acqua bollente salata, a cui potete aggiungere un filo d’olio per far sì che non si attacchino. Cuocete per circa 8 minuti, finché il bordo dei ravioli risulterà morbido.

Nel frattempo fate fondere il burro in un pentolino, insieme ai grani di pepe rosa e all’aneto fresco.

Scolate i ravioli, disponeteli nei piatti ed irrorateli con il burro aromatizzato.