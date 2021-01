Oroscopo di Paolo Fox, oggi lunedì 25 gennaio 2021

Spread the love

Oroscopo di Paolo Fox, le previsioni per oggi lunedì 25 gennaio 2021 per tutti i segni zodiacali: Ariete: inarrestabile nel lavoro, Toro: nuove ispirazioni, Gemelli: apprendi una nuova competenza, Cancro: prendi esempio dagli altri, Leone: opportunità professionali, Vergine: una nuova abitudine salutare, Bilancia: armonia in casa, Scorpione: apriti agli altri, Sagittario: un premio al lavoro, Capricorno: fuoco e fiamme nella coppia, Acquario: curati con del riposo, Pesci: emozioni incontrollate.

Cosa ci aspetta in questo lunedì 25 gennaio 2021 per i segni dello zodiaco? Chi sarà baciato dalla fortuna? Chi invece sarà particolarmente sfortunato?

Ce lo svelano le previsioni liberamente tratte dal famoso astrologo Paolo Fox. Vediamo nel dettaglio le novità di oggi.

Oroscopo Ariete lunedì 25 gennaio 2021

Vai per la tua strada oggi e non lasciare che nessuno ti fermi. Con i pianeti disposti favorevolmente nel tuo settore monetario e professionale, potresti avere l’opportunità di metterti in mostra con i tuoi capi.

Oroscopo Toro lunedì 25 gennaio 2021

Guarda oltre i tuoi soliti confini e vedi se puoi trarre ispirazione da qualcosa di nuovo. In genere tendi a fare affidamento su ciò che conosci meglio, ma in questo momento per te sarebbe perfetto immergerti in un’esperienza mai provata.

Leggi anche l’Oroscopo di Branko

Oroscopo Gemelli lunedì 25 gennaio 2021

Sei consapevole che non c’è letteralmente fine alle cose che puoi imparare: cerca un corso o del materiale didattico per acquisire un’abilità specifica che puoi utilizzare nel mercato del lavoro.

Oroscopo Cancro lunedì 25 gennaio 2021

Ascoltare le esperienze degli altri oggi potrebbe esserti d’aiuto. È probabile che nella tua cerchia ci siano alcune persone che ammiri e che hanno realizzato cose simili a quelle che vorresti realizzare.

Oroscopo Leone lunedì 25 gennaio 2021

La tua reputazione è altissima e il tuo mondo professionale è pieno di opportunità. In questo momento qualcuno che conta è interessato a te, quindi indossa il tuo vestito migliore e mostra quello che sai fare.

Oroscopo Vergine lunedì 25 gennaio 2021

Una nuova, sana abitudine potrebbe essere proprio ciò di cui hai bisogno per sentirti bene in questo momento, soprattutto se le sfide dello scorso anno ti hanno fatto sballare la dieta o la tua routine di esercizi.

Oroscopo Bilancia lunedì 25 gennaio 2021

In questi giorni, dopo quella che sembra un’eternità, ti pervade un senso di pace, armonia e stabilità che si ripercuote, grazie a Venere benevola, all’interno del tuo mondo domestico e degli affetti più cari.

Oroscopo Scorpione lunedì 25 gennaio 2021

Oggi potresti ricevere un grosso aiuto da qualcuno. Anche se preferisci fare le cose da solo e non lasciare entrare troppe persone nella tua vita, questo è in realtà il momento perfetto per aprirti e scoprire qualcosa, o qualcuno, di nuovo.

Leggi anche l’Oroscopo di Paolo Fox

Oroscopo Sagittario lunedì 25 gennaio 2021

Puoi fare passi da gigante al lavoro oggi, quindi preparati a rimboccarti le maniche e mostrare a tutti quanto sei competente e capace. Se ti impegni potresti ottenere in cambio una ricompensa importante.

Oroscopo Capricorno lunedì 25 gennaio 2021

La tua vita amorosa è in fiamme! Se sarà un fuoco incentrato sulla passione o un incendio capace di radere al suolo la tua attuale relazione, dipende quasi esclusivamente da te.

Oroscopo Acquario lunedì 25 gennaio 2021

Oggi potresti avere il desiderio di isolarti perchè ti senti come se avessi più problemi del solito e hai bisogno di capire cosa sta succedendo intorno a te: prenditi cura di te stesso e prova a riposare.

Oroscopo Pesci lunedì 25 gennaio 2021

Potresti sorprendere te stesso con una reazione inaspettata verso qualcosa o qualcuno. Prenditi del tempo e chiediti come mai sei così tanto scosso, la risposta si annida nel profondo.